این نسخه فصل جدیدی در دنیای ترسناک و پیچیده Lost in Random را ارائه می‌دهد و بازیکنان در آن به عنوان ملکه تصادفی (Queen of Random) از طریق قلمرو‌های جدید و زیبا با موجودات رنگارنگ و مبارزات ایزومتریک، ماجراجویی می‌کنند. در اینجا الکساندرا (Aleksandra) که قبلا به عنوان ملکه شناخته می‌شد و همراهش، فورچون (Fortune)، در داخل مرگ ابدی اسیر شده‌اند، جایی که یک داستان سرای شرور در حال طراحی فصل آخر داستان خود است. بازیکنان از طریق مراحلی که به‌ طور تصادفی تولید می‌شود، با دشمنان مختلف می‌جنگند و در این راه از همراه خود نیز کمک می‌گیرند. به عبارتی هر دور از بازی، ترکیبی منحصربه‌فرد از شانس است که پیچ و تاب‌ها، چالش‌ها و پاداش‌های غیرمنتظره‌ای را ارائه می‌دهد.

بازیکنان می‌توانند از سلاح‌های مختلف از شمشیر و نیزه گرفته تا نوعی تبر و حتی سلاح‌هایی نظیر کمان برای نابودی دشمنان استفاده کنند. مارتین استورم (Martin Storm)، کارگردان بازی، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت:

در طول سال‌ها، ما دیدیم که بازی Lost in Random چگونه به خاطر داستان گیرا تا مبارزات خلاقانه‌اش در دنیایی از شگفتی و هیجان توانست توجه‌ بازیکنان را در سراسر جهان جلب کند. ما به این فکر کرده‌ایم که چگونه اثری با پایه و اساس این بازی بسازیم و تصمیم گرفتیم که یک بازی روگ‌لایت پر از اکشن و مراحل تصادفی ایجاد کنیم و ریسک‌ها و سرعت بازی را افزایش دهیم تا یک تجربه گیم‌پلی کاملا جدید ایجاد کنیم. ما نمی‌توانیم منتظر تجربه بازی Lost in Random: The Eternal Die توسط بازیکنان بمانیم.