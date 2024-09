باکی بارنز در فیلم Thunderbolts حضور دارد

در ویدیوی سالگرد ۸۵ سالگی مارول مشخص شد که باکی بارنز در فیلم Thunderbolts حضور دارد. در بخشی از این ویدیو، اعضای تیم سوار آسانسور هستند و در میان آن‌ها باکی بارنز را با موهای بلندش می‌بینیم. آخرین بار باکی بارنز را در سریال The Falcon and the Winter Soldier دیدیم که البته در آن […]

