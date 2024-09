هایائو میازاکی جایزه نوبل آسیا را گرفت

هایائو میازاکی موفق شده تا جایزه نوبل آسیا را برای دستاوردهای خودش در زمینه ساخت انیمه به دست بیاورد.

تعداد اندکی از کارگردان‌ها و فیلمسازان در سطح و اندازه هایائو میازاکی وجود دارند، فیلمسازی که آثار برجسته و درخشانی را تا به امروز ساخته که برخی از آن‌ها جزو برترین آثار تاریخ سینماها هستند و از انیمه Spirited Away تا انیمه The Boy and the Heron را شامل می‌شوند.

کارها و آثار هایائو میازاکی است که سبب شده تا استودیو جیبلی تا این حد به شهرت برسد و به خاطر همین کارهایش در دنیای هنر نیز اعلام شده که هایائو میازاکی برنده جایزه امسال مراسم Ramon Magsaysay Award است، مراسمی که به عنوان جایزه نوبل آسیا نیز شناخته می‌شود.

کمیته مراسم Ramon Magsaysay Award به تازگی و به صورت مستقیم از فیلیپین تأیید کرده که هایائو میازاکی برنده امسال این جایزه برجسته است. این جایزه برجسته به افرادی داده می‌شود که کمک‌های برجسته‌ای را در زمینه‌های مختلفی از جمله خدمات عمومی،‌ هنرهای زیبا، رهبری، خدمات دولتی و غیره ارائه کردند.

مراسم Ramon Magsaysay Award برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ میلادی شکل گرفت و به خاطر ماهیت برجسته خودش به جایزه نوبل آسیا شهرت پیدا کرده است.

منبع: comicbook