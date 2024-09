باکس آفیس | فیلم Deadpool & Wolverine هفتمین فیلم پرفروش مارول شد

فیلم Deadpool & Wolverine موفق شده تا به هفتمین فیلم پرفروش تاریخ استودیو مارول تبدیل شود. کمپانی دیزنی و زیر مجموعه‌های خودش در تابستان امسال توانستند گیشه را در دست بگیرند. فیلم Deadpool & Wolverine از دنیای سینمایی مارول، انیمیشن Inside Out 2 از پیکسار و همچنین فیلم Kingdom of the Planet of the Apes […]

