نقد و بررسی فیلم Fly Me to the Moon

اسکارلت جوهانسون ستاره بزرگ سینمای هالیوود است که حضور او در هر فیلمی موفقیت‌های حداقلی همچون فروش و دیده شدن را به همراه دارد. فیلم Fly Me to the Moon جدیدترین اثر اوست.

Fly Me to the Moon برخلاف بیشتر اوقات، در گیشه بسیار ضعیف عمل کرده و در مقابل بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری خود تنها ۳۹ میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم در کنار شکست گیشه، با شکستی بزرگتر در فیلمنامه مواجه شده و از بابت نگارش یک فیلمنامه خوب و منسجم اثری بسیار ضعیف است. اما به دلیل حضور بازیگران سرشناس و فضایی حداقل قابل قبول، می‌شود Fly Me to the Moon را تماشا کرده و سرگرم شد.