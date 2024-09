تصاویر جدیدی از پشت صحنه فصل سوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon منتشر شدند

درحالی که فیلمبرداری فصل سوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon به تازگی آغاز شده، تصاویری از پشت صحنه آن منتشر شده است که در ادامه به آنها می‌‌پردازیم. با توجه به تصاویری که توسط اکانت اینستاگرام visual.shooting منتشر شده‌‌اند، به نظر می‌‌رسد فیلمبرداری همچنان در کشور اسپانیا جریان دارد، اما جزییاتی مانند اتوبوس‌‌های دو […]

درحالی که فیلمبرداری فصل سوم سریال The Walking Dead: Daryl Dixon به تازگی آغاز شده، تصاویری از پشت صحنه آن منتشر شده است که در ادامه به آنها می‌‌پردازیم. با توجه به تصاویری که توسط اکانت اینستاگرام visual.shooting منتشر شده‌‌اند، به نظر می‌‌رسد فیلمبرداری همچنان در کشور اسپانیا جریان دارد، اما جزییاتی مانند اتوبوس‌‌های دو طبقه قرمز و کیوسک‌‌های تلفن نشان می‌‌دهند آن خیابان قرار است حس و حال شهر لندن را به مخاطب بدهد.

The Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book Of Carol

منبع متن: gamefa