بر اساس پروفایل لینکدین آلبرتینا چو (Albertina Chu)، مدیر ارشد شرکت، استودیوی Santa Monica پروژه‌های معرفی‌نشدۀ متعددی را در دست توسعه دارد.

در رزومۀ آلبرتینا چو اشاره شده است که او بر روی چندین عنوان معرفی نشده کار می‌کند و استودیو به دو تیم تقسیم شده است؛ همانند کاری که ناتی داگ در سال ۲۰۰۹ با ساخت Uncharted 3: Drake’s Deception و The Last of Us انجام داد.

در ادامه خلاصه‌ای از مسئولیت‌های چو را مطالعه می‌کنید:

مدیریت مشترک تیم تولید (متشکل از ۳۰ تهیه‌کننده) که وظیفه پشیبانی از ۲۵۰ توسعه‌دهندۀ داخلی استودیو را دارند و برای تولید محتوای چندین پروژه معرفی نشده با هم همکاری می‌کنند. مسئول توسعه فردی، مربی‌گری، راهنمایی و مدیریت عملکرد برای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف مانند طراحی، هنر، فناوری، روایت، دنیاها، توسعه خارجی و مدیریت پروژه.

اولین باری نیست که در مورد پروژه‌های جدید استودیوی Santa Monica می‌شنویم. در ماه ژوئیه، استودیوی مذکور در حال جذب نیرو برای عنوانی نامعلوم بود. در نوامبر ۲۰۲۳، بانی ژان ماه (Bonnie Jean Mah)، کارگردان روایی سری Gears of War، به Santa Monica پیوست.