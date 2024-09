نقدها و نمرات Visions of Mana منتشر شد؛ بازگشت جادوی مانا

با انتشار بازی نقدهای آن منتشر شده‌اند که بر اساس آن‌ها به نظر می‌رسد که این بازی بر اساس پایه‌های قدرتمند بازی‌های قبلی خود جلوه‌های بصری خیره‌کننده و گیم‌پلی جذابی ارائه می‌کند که بازیکنان را ساعت‌ها درگیر نگه می‌دارد. در این میان بیشتر منتقدان بیان کرده‌اند که داستان بازی آنگونه که باید از عمق کافی برخودار نیست و ممکن است برخی از بازیکنان را خسته کند.

بازی Visions of Mana مجموعه‌ی نقش‌آفرینی کلاسیکی را که مدت‌ها در سکوت بود، به عصر مدرن می‌آورد و به لطف سیستم‌ کلاس و درخت مهارتی چندلایه که به روش‌های هوشمندانه‌ای با هم تعامل دارند، عالی به نظر می‌رسد. مطمئنا برخی از مشکلات مربوط به ریتم بازی و چند انتخاب طراحی نه چندان مناسب وجود دارد و افت گاه به گاه نرخ فریم یا همگام‌سازی نامناسب لب در حین حرف زدن شخصیت‌ها می‌تواند حواس شما را پرت کند اما مبارزات پر زرق و برق و هیجان‌انگیز، سیستم کلاس عمیقاً پاداش‌دهنده و شخصیت‌های دوست‌داشتنی، Visions of Mana را به یک بازگشت برنده برای این سری کلاسیک تبدیل می‌کند.

بخش‌های نادر خوبی در Visions of Mana وجود دارد که نادیده گرفتن آن‌ها غیرمنصفانه است و گهگاه لحظاتی از درخشش در طراحی و شخصیت‌پردازی وجود دارد. با این حال وقتی همه چیز ناامیدکننده می‌شود که این‌ها از پتانسیل کامل خود استفاده نمی‌کنند و شخصیت‌های دوست‌داشتنی و اکتشافات سرگرم‌کننده را با جنبه‌های عالی دیگری ترکیب نمی‌کنند. من واقعا نمی‌توانم به اندازه‌ی کافی تاکید کنم که چقدر مشتاقانه منتظر Visions of Mana بودم و بازی‌هایی مانند Trials of Mana جز آثار نقش‌آفرینی مورد علاقه‌ی من بود. اما با بالا رفتن تیتراژ نهایی بازی، نفس راحتی کشیدم و فقط این نبود که بازی تمام شده بود، بلکه دیگر نباید به این فکر می‌کردم که آیا بازی شرایط خودش را تغییر می‌دهد یا خیر.

در واقع Visions of Mana، بعد از تیتراژ، دیگر این ظرفیت را نداشت که من را بیشتر ناامید کند. در اینجا یک بازی برای کسی وجود دارد که مایل است استاندارد‌های خود را از این سبک به اندازه‌ی کافی پایین بیاورد، اما باور کنید که صد‌ها بازی نقش‌آفرینی بهتر وجود دارد که می‌توانید وقت خود را صرف آن‌ها کنید.