فیلم snow white مرز یک میلیون دیسلایک را رد کرد

گفتن این موضوع که تریلر اول دیزنی برای فیلم Snow White که از روی انیمیشن و کتابی با همین نام اقتباس کرده، نتوانسته تا نظر مثبت طرفداران را به خود جلب کند اصلاً عجیب نیست.

تیزر مذکور چندی پیش در مراسم D23 دیزنی این ماه منتشر شد. حالا تیزر این فیلم مرز یک میلیون دیسلایک را در یوتیوب رد کرد. باری دیگر ما شاهد نماد این هستیم که طرفداران علاقه‌ای به این فیلم‌‎های ریمیک ندارند. طرفداران نسخه‌های کلاسیک را بیشتر دوست دارند. شاید هم فیلم مذکور نظرات منفی زیادی را به دلایل دیگر جلب کرده است. بسیاری از طرفداران باور دارند که دیزنی با انتخاب ریچل زگلر، قصد پیروی از طرز فکر Woke دارد. همین تصمیمات‌اند که تغییرات کلیدی و بیشماری در اثر اوریجینال ایجاد کرده‌اند.

حتی اگر بخواهیم صادقانه بگوییم و نفرت و منفی‌گرایی غیرمنتظره‌ی این اثر را کنار بگذاریم، هیچ چیز تغییر نمی‌کند. شما کمتر کسی را می‌توانید پیدا کنید که حرف خوبی برای گفتن درباره‌ی این اثر و تصمیمات مربوط به آن داشته باشد. از همه بدتر، اولین تصویر منتشر شده از Snow White، این شخصیت را در کنار ۷ موجود انسان‌نمای خلق شده توسط CGI ضعیف نشان می‌دهد. مسئولیت کارگردانی Snow White به عهده‌ی کارگردان فیلم The Amazing Spider-Man است. از مارک وب انتظار می‌رود که داستان اقتباسی انیمیشن کلاسیک ۱۹۳۷ را توسعه دهد. آهنگ‌ها و ترانه‌های این فیلم توسط بنج پاسک و جاستین پال ساخته خواهند شد. این دو پیش از این مسئولیت طراحی موسیقی La La Land و The Greatest Showman را داشتند. بازیگر فیلم Wonder Woman گل گدوت نقش ملکه‌ی پلید داستان را ایفا خواهد کرد.

منبع: Comicbook Movie