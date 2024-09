نسخه ایکس باکس Enotria: The Last Song تا تاریخ نامشخصی تاخیر خورد

دقایقی پیش، استودیوی Jyamma Games اعلام کرد که نسخۀ ایکس باکس بازی سولزلایک Enotria: The Last Song تا تاریخی نامعلوم تاخیر خورده است. تیم سازنده در قالب بیانیۀ زیر، این خبر را اعلام کرد: ما بسیار هیجان‌زده هستیم که تنها چند هفته تا انتشار Enotria: The Last Song روی پلی استیشن ۵ و PC فاصله […]