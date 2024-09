تصویر جدیدی از فیلم تازه لوکا گوادانینو منتشر شد

به تازگی تصویری از فیلم جدید لوکا گوادانینو منتشر شده که نیم نگاهی از شخصیت اصلی آن با بازی دنیل کریگ را ارائه می‌دهد.

فیلم سینمایی Queer قرار است در ۸۱ مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز اکران شود و در آستانه اکران آن نیز تصویری تازه از آن منتشر شده که شخصیت اصلی داستان را به نمایش در می‌آورد. این اثر سینمایی، فیلم عاشقانه و درام جدیدی از لوکا گوادانینو است که در آن، دنیل کریگ هنرنمایی می‌کند.

لوکا گوادانینو در سال ۲۰۱۷ میلادی فیلم Call Me by Your Name را ساخته بود، فیلمی که توانست تحسین بسیار زیادی را برانگیزد و همچنین عملکرد خوبی در فصل جوایز داشته باشد. حالا این فیلمساز فیلمی مشابه با آن را ساخته که به زودی روی پرده سینماها اکران خواهد شد.

اتفاقات این اثر سینمایی تازه در شهر مکزیکو در دهه چهل میلادی جریان دارد و داستان لی را دنبال می‌کند که از یک عملیات کشف مواد مخدر در نیواورلئانز فرار می‌کند. حالا لی در کلاب‌های شهر پرسه می‌زند و شیفته یک مصرف‌کننده مواد مخدر به نام آلرتون می‌شود، کسی که از نیروی دریایی آمریکا مرخص شده است. درون استارسکی نقش شخصیت آلرتون را بازی می‌کند و دنیل کریگ نیز ایفاگر نقش لی است.

تصویر منتشر شده برای فیلم نیم نگاهی از این دو بازیگر در این نقش‌ها را نشان می‌دهد. در حال حاضر مشخص نیست که این اثر سینمایی قرار است در چه تاریخی روی پرده سینماها اکران شود اما استودیو A24 مسئولیت پخش آن در قاره آمریکای شمالی را برعهده دارد.

همانطور که در بالا ذکر شده بود،‌ سکان کارگردانی این اثر سینمایی را لوکا گوادانینو در دست دارد و فیلم‌نامه آن را نیز نویسنده فیلم Challengers یعنی جاستین کوریتزکس قلم زده که بر اساس رمانی به همین نام مصحول سال ۱۹۸۵ میلادی نوشته ویلیام اس بورو است.

