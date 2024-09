بودجه فیلم Knives Out 3 پنج برابر فیلم اول است

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که بودجه فیلم Knives Out 3 پنج برابر فیلم اول است. سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های «چاقوکشی» تحت عنوان Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery قرار است در سال جاری میلادی روی پرده سینماها اکران شود و حالا نیز بودجه آن مشخص شده است، بودجه‌ای که ظاهر نسبت […]

بودجه فیلم Knives Out 3 پنج برابر فیلم اول است علی محمدپناه ۱۴:۳۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که بودجه فیلم Knives Out 3 پنج برابر فیلم اول است. سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های «چاقوکشی» تحت عنوان Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery قرار است در سال جاری میلادی روی پرده سینماها اکران شود و حالا نیز بودجه آن مشخص شده است، بودجه‌ای که ظاهر نسبت به فیلم اول و دوم این مجموعه بیشتر است. اولین فیلم «چاقوکشی» توانست به هنگام اکرانش روی پرده سینماها در سال ۲۰۱۹ عملکرد بسیار خوبی در گیشه داشته باشد و تحسین منتقدان را برانگیزد و همین نیز منجر به آن شد تا سرویس آنلاین نتفلیکس دو دنباله را برای آن توسعه بدهد و اولین دنباله تحت عنوان Glass Onion در سال ۲۰۲۲ پخش شد و توانست مورد تحسین قرار بگیرد. حالا سومین اثر از این مجموعه ساخته شده که با عنوان Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery است و از حضور بازیگران برجسته و سرشناسی بهره می‌برد و در سال ۲۰۲۵ میلادی اکران خواهد شد و سپس روی سرویس آنلاین نتفلیکس عرضه خواهد شد. سازندگان برای ساخت فیلم اول این مجموعه بودجه‌ای ۴۰ میلیون دلاری را هزینه کردند و این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن هستند که فیلم سوم این مجموعه بودجه پنج برابری فیلم اول داشته است یعنی بودجه این اثر سینمایی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که سرویس آنلاین نتفلیکس برای خرید حق ساخت دو دنباله برای فیلم اول این مجموعه، هزینه ۴۶۹ میلیون دلاری کرده بود. این اثر سینمایی در حالی این بودجه سنگین را به دست آورده که نتفلیکس و دیگر سرویس‌های آنلاین به دنبال کاهش هزینه‌های خودشان هستند و همین نیز منجر به کنسل شدن برخی از سریال‌ها و فیلم‌ها شده است. منبع: screenrant

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Knives out, Knives Out 2, Knives Out 3

منبع متن: gamefa