نقد و بررسی بازی The Casting of Frank Stone

طی این بررسی، عنوان The Casting of Frank Stone، اثر تازه‌ی استودیوی Supermassive Games و داستانی اورجینال از دنیای Dead By Daylight، را زیر ذره‌بین می‌گذاریم.

از زمانی که عنوان Dead By Daylight در سال ۲۰۱۶ به بازار عرضه شد، یکی از اهداف اصلی استودیوی Behaviour Interactive گسترش دنیا و Lore این اثر بود که در حال حاضر پس از گذشت هشت سال تا حد زیادی به این هدف دست یافته است. امروزه DBD محبوب‌ترین اثر Asymmetrical Horror محسوب می‌شود که با ده‌ها IP مختلف از ژانر وحشت همکاری کرده است و در واقع خانواده‌ای از نمادین‌ترین کاراکترهای دنیای ترس سینما و گیمینگ تشکیل داده است که بسیاری از طرفداران این ژانر از جمله من را از همان روز‌های ابتدایی به خودش جذب کرده است. شخصا همیشه باور داشتم دنیای این بازی پتانسیل بسیار زیادی برای ساخت بازی‌‌ها و داستان‌سرایی‌های مختلف دارد و سرانجام شاهد اولین اثر اقتباسی داستان‌محور از این دنیا توسط یکی از برترین توسعه‌دهندگان آثار ترسناک داستانی هستیم.

سوالی که بوجود می‌آید آن است که آیا Supermassive Games موفق به خلق و روایت داستانی جذاب و استفاده بهینه از پتانسیل‌های داستانی Dead By Daylight شده است یا خیر؟ با گیمفا و نقد و بررسی این بازی همراه باشید.

