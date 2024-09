انیمیشن inside out 2 توانست the lion king را شکست دهد

انیمیشن Inside Out 2، که دنباله‌ای برای اثر پرطرفدار پیکسار و دیزنی است، توانست تا فروش بین‌المللی نسخه‌ی لایو اکشن فیلم The Lion King سال ۲۰۱۹ را شکست دهد.

Inside Out 2 در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ (۴ بهمن ۱۴۰۲) در تمامی سینماهای آمریکا اکران شد. از آن تاریخ تاکنون، این انیمیشن توانست به فروش ۱ میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار (به صورت بین‌المللی) دست پیدا کند. این فروش از اثر The Lion King که تنها ۱ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار فروخت، بیشتر است. پیشی گرفتن فروش این اثر، هفته‌ی گذشته رخ داد. Inside Out 2 در لیست پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ، جایگاه نهم را دارد. Avatar سال ۲۰۰۹ با ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار جایگاه اول را داشته و Avengers Endgame با ۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار دوم است. انیمیشن Inside Out 2 توانسته نام خود را میان آثاری چون Star Wars The Force Awakens, Titanic, Spider-Man No Way Home و Jurassic World مطرح کند.

فروش Inside Out 2 از رقیب خود (The Lion King 2019) تحسین برانگیزتر است. بودجه‌ی انیمیشن مذکور ۲۰۰ میلیون دلار است؛ این در حالی‌ست که The Lion King هزینه‌ای برابر با ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون دلار برای دیزنی داشت. قسمت اول Inside Out که در سال ۲۰۱۵ اکران شد، فروشی برابر با ۸۵۸ میلیون دلار با بودجه‌ای ۱۷۵ میلیون دلاری داشت. با در نظر گرفتن موفقیت اقتصادی باورنکردنی Inside Out 2 اصلاً عجیب نیست اگر تا چند سال آینده قسمت سومی از این فرنچایز ساخته شود. در کل، دیزنی سال ۲۰۲۴ بسیار قدرتمندی داشته است.

