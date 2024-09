مجموعه‌ی جدید کسلوانیا برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید

مجموعه کسلوانیا دامینوس شامل Castlevania: Dawn of Sorrow ،Castlevania: Portrait of Ruin و Castlevania: Order of Ecclesia است. از آنجایی که این بازی‌ها در اصل برای Nintendo DS منتشر شده‌اند که عملا دو صفحه نمایش داشت، این مجموعه شامل قابلیت شخصی‌سازی نحوه نمایش دو صفحه با هم در یک صفحه، به همراه گزینه‌هایی برای کنترل‌های لمسی است. این مجموعه همچنین شامل ویژگی‌هایی مانند ذخیره سریع به همراه گالری و پخش‌کننده موسیقی است. این مجموعه بازی Haunted Castle Reiminaged را نیز در خود دارد که یک بازسازی از اولین بازی آرکید کسلوانیا است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد.

این سومین مجموعه با محوریت سری کسولوانیا است است که توسط کونامی در سال‌های اخیر منتشر شده است. مجموعه کلاسیک کسلوانیا شامل بازی‌های اولیه ۸ و ۱۶ بیتی بود، در حالی که مجموعه کسلوانیا ادونس روی بازی‌های منتشر شده برای گیم بوی ادونس تمرکز داشت.

در زیر توضیحاتی در مورد سه بازی اصلی مجموعه آمده است:

Castlevania: Dawn of Sorrow: این بازی اکشن ماجراجویی دوبعدی در سال ۲۰۰۵ منتشر شد و داستان سوما کروز، مرد جوانی را دنبال می‌کند که در قلعه‌ای مرموز از خواب بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که قدرت جذب روح را دارد.در حالی که سوما در حال کاوش در قلعه است، با موجودات هیولایی مختلفی روبرو می‌شود و یک توطئه تاریک با محوریت یک لرد خون آشام قدرتمند را کشف می‌کند. این بازی دارای یک سیستم روح منحصربه‌فرد است که به بازیکنان اجازه می‌دهد روح دشمنان را جذب کنند و توانایی‌های جدیدی به دست آورند.

Castlevania: Portrait of Ruin: این نسخه داستان دوقلوهای آلوکارد و سوما کروز است که باید در یک قلعه خالی از سکنه بجنگند تا یک خون آشام قدرتمند را شکست دهند. این بازی دارای مکانیک گیم‌پلی دو صفحه‌ای منحصربه‌فرد است که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا بین دو شخصیت جابجا شوند. Portrait of Ruin یکی از بهترین آثار مجموعه کسلوانیا محسوب می‌شود.

Castlevania: Order of Ecclesia: در این بازی بازیکن کنترل شانوآ، دختر جوانی را برعهده می‌گیرد که می‌تواند قدرت‌های دشمنان را جذب و کنترل می‌کند و از گلیف‌های جادویی بهره ببرد. همینطور که او عمیق‌تر به Ecclesia مرموز می‌پردازد، یک توطئه تاریک را کشف می‌کند و باید با دشمنان قدرتمند مقابله کند تا جهان را از نابودی نجات دهد. این بازی به دلیل سیستم مبارزه‌ای منحصر‌به‌فرد و اتمسفر خاص خود شناخته می‌شود.

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala