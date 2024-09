نقدها و نمرات The Casting of Frank Stone منتشر شدند

نقدها و نمرات بازی اکشن ماجراجویی The Casting of Frank Stone به مرور در حال انتشار هستند. با ما همراه باشید.

گیمفا نیز همراه با پایان امبارگوی بازی، نقد و بررسی The Casting of Frank Stone را منتشر کرد که ابتدا به آن می‌پردازیم:

Gamefa 8.5/10

The Casting of Frank Stone از آن دست آثار روایت‌محور ترسناکی است که تقریبا هر مخاطب این ژانر می‌تواند نقطه‌ی جذابی در آن بیابد؛ اگر طرفدار فیلم‌های اسلشر هستید، این اثر چیزی برای ارائه دارد. اگر طرفدار رویکردهای ترس فراطبیعی هستید، همچنان می‌توانید موارد جذابی در این اثر بیابید و حتی اگر طرفدار آثار روانشناختی هستید، باز هم چشمه‌هایی از آن در این تجربه دیده می‌شود و تمامی این خصوصیات به لطف منبع اقتباس آن یعنی Dead By Daylight است. روایت کلی بازی فراز و نشیب‌ها و کشمکش‌های جالبی را به تصویر می‌کشد و به لطف عملکرد عالی بازیگران، کاراکترهای جذابی خلق می‌شوند که پلیر می‌توان به راحتی از طریق آن‌ها با دنیای بازی ارتباط برقرار کرد، در آن غرق شد و تصمیمات معنادار گرفت. با این وجود، مشکلاتی هم در ابعاد فنی و همچنین در قبال پردازش برخی شخصیت‌ها وجود دارد که گاهی ممکن است آزار دهنده باشند. در نهایت باید گفت چه برای مخاطب دنیای DBD و چه برای یک طرفدار ژانر ترس روایت‌محور، The Casting of Frank Stone قطعا توانایی برآورده کردن خواسته‌ها را دارد.

در ادامه خلاصۀ برخی نقد و بررسی‌های منتشر شده از وبسایت‌های معتبر را مطالعه می‌کنید:

Gaming Nexus 9/10

برای طرفداران Dead by Daylight، بازی The Casting of Frank Stone تجربه‌ای فوق‌العاده است که پس‌زمینه‌های روایی بازی را گسترش می‌دهد. مخاطبین دیگر، با یک بازی سینمایی عالی از سوی Supermassive روبه‌رو خواهند شد. من فکر می‌کنم کسانی که طرفدار DBD نیستند برخی لحظات بزرگ، اشاره‌ها و رونمایی‌های جالب را از دست خواهند داد و کسانی که DBD را تجربه کرده باشند، مطمئناً لحظات بهتری را سپری می‌کنند.

Wccftech 8/10

The Casting of Frank Stone یک بازی جذاب دیگر از Supermassive Games است که داستانی گیرا و ترسناک با ریشه‌هایی در دنیای Dead by Daylight ارائه می‌دهد. این عنوان برای طرفداران Dead by Daylight و حتی کسانی که آن را تجربه نکرده‌اند، درگیرکننده خواهد بود. اگرچه مدت زمان کوتاه بازی و گیم‌پلی محدود می‌تواند تجربه را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، اما بازی همچنان ارزش خرید را به دلیل داستان‌های ترسناک جذاب خود دارد.

CGMagazine 7.5/10

The Casting of Frank Stone یک بازی جالب اما کمی خسته‌کننده است که به دلیل گسترش پس‌زمینه‌های Dead by Daylight، برای طرفداران این اثر درگیرکننده خواهد بود.

Eurogamer 6/10

همکاری Supermassive Games و Behaviour Interactive، خالق Dead By Daylight، یک تجربۀ سرویسی عجیب و نه چندان جالب است.

Gamingbolt 5/10

The Casting of Frank Stone تنها در قالب یک ایده جالب به نظر می‌رسد، مخصوصا برای طرفداران Dead by Daylight که خواهان داستان‌های جدید هستند، اما این ایده نیاز به زمان بیشتری برای اجرایی شدن داشته است.

