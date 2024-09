در ازای هر عنوان اوریجینال و جذابی که عرضه می‌شود، فیلم‌های اقتباسی فوق‌العاده‌ای نیز ساخته می‌شوند که مسئولیت ارائه‌ی کیفیت و وفاداری به نسخه‌ی ادبی خود را نیز به عهده دارند.

همانطور که در مطلب قبلی گفتم، آثار بیشماری وجود دارند که همه آنها را تحسین می‌کنند اما هیچکس نمی‌داند که اقتباس هستند. این آثار یکی از دو مورد را برای کسانی که آنها را تماشا می‌کنند ارائه می‌دهند؛ یا عنوانی خارق‌العاده و جذاب بودند که به منبع اقتباس خود احترام می‌گذارند، یا جمله‌ی معروف “کتاب آن بهتر است!” به حقیقت می‌پیوندد. گاهی اوقات طرفداران به جای اثری اوریجینال، به دنبال تماشای نسخه‌ی سینمایی و زنده‌ی کتاب یا کمیک محبوب خود هستند. در مقاله‌ی قبلی به ۶ اثری نگاه کردیم که معمولاً مورد بحث هستند اما هیچوقت به اقتباس بودن آنها اشاره نمی‌شود. مشاهده‌ی داستانی ادبی که به بهترین شکل ممکن به جهان سینما منتقل می‌شود لذت‌بخش است. البته فیلم‌هایی چون Twilight نیز وجود دارند که باعث می‌شوند آرزو کنیم که کتاب آنها هیچوقت نوشته نمی‌شد. همانطور که قبلاً گفته بودم، آثاری که کتابشان پس از نسخه‌ی سینمایی آمده یا از اثری ادبی الهام گرفته‌اند در این لیست قرار نخواهند گرفت. پس انتظار عناوینی چون Batman Dark Knight Trilogy یا فیلم‌های مارولی شرکت فاکس را نداشته باشید.

بهترین اثر یکی از سلاطین سینما اقتباسی بود: فیلم Psycho (1960)

