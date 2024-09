نتفلیکس به تازگی ساخت یک انیمیشن سریالی با نام Midnight Sun را از فرنچایز Twilight تایید کرده است.

برای اولین بار در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی بود که Lionsgate ساخت اقتباسی از رمان Midnight Sun را تایید کرد، سپس در ماه مارس ۲۰۲۴ تایید شد که این پروژه یک انیمیشن سریالی خواهد بود و حالا نتفلیکس توسعه آن را ادامه می‌‌دهد.

رمان Midnight Sun در سال ۲۰۲۰ منتشر شد که وقایع رمان Twilight را به جای شخصیت بلا سوان، از دیدگاه ادوارد کالن روایت می‌‌کند. سینیاد دالی وظیفه نگارش فیلمنامه و تهیه کنندگی این سریال را برعهده خواهد داشت، او نویسندگی سریال‌‌هایی مانند The Walking Dead: World Beyond و Raised by Wolves را نیز در کارنامه خود دارد.

پنج فیلم از مجموعه Twilight بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ با نقش آفرینی کریستن استورات و رابرت پتینسون منتشر شدند، که فروشی بیش از ۳ میلیارد دلار را در باکس آفیس تجربه کردند.

تا به امروز اطلاعات بیشتری از انیمیشن سریالی Midnight Sun منتشر نشده است و طرفداران این مجموعه باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: ورایتی