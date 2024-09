تام هاردی و آرون تیلور جانسون در فیلم Blood on Snow همکاری خواهند کرد

طبق گزارش ددلاین، تام هاردی و آرون تیلور جانسون قرار است در اقتباسی از رمان جنایی Blood on Snow نوشته یو نسبو، به کارگردانی کری فوکوناگا با یکدیگر همکاری کنند.

وظیفه نگارش فیلمنامه این اثر برعهده نویسنده رمان، یعنی یو نسبو است. داستان این رمان حول محور رقابت دو رهبر گروه‌‌های جنایتکار در دهه ۷۰ میلادی است که در شهر اسلو، پایتخت نروژ، روایت می‌‌شود. فیلمبرداری این اثر برای شروع در اواخر سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است.

تام هاردی قرار است نقش یکی از شخصیت‌‌های مکمل را ایفا کند و آرون تیلور جانسون، که پاییز امسال او را در فیلم‌‌های Kraven The Hunter و Nosferatu خواهیم دید، نیز در Blood on Snow حضور دارد. همچنین کری فوکوناگا، که کارگردانی آثاری مانند No Time to Die و فصل اول True Detective را در کارنامه خود دارد، سکان کارگردانی این پروژه را در دست گرفته است.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این فیلم منتشر نشده است و طرفداران باید مدت زمانی بیشتری صبر کنند.

منبع: ددلاین