اولین تصاویر از فیلم The Life of Chuck با نقش آفرینی تام هیدلستون منتشر شدند

به تازگی اولین تصاویر از اقتباس جدیدی از رمان‌‌های استیون کینگ با نام The Life of Chuck منتشر شده است.

مدتی قبل از اولین نمایش فیلم The Life of Chuck در جشنواره بین‌‌المللی فیلم تورنتو، Vanity Fair اولین تصاویر از این فیلم، به کارگردانی مایک فلنگن را منتشر کرده است. The Life of Chuck روایت‌‌گر داستان یک مرد ۳۹ ساله با نام چاک است، که در ابتدای فیلم به دلیل تومور مغزی فوت می‌‌کند. این فیلم برخلاف دیگر آثار کینگ، اثر ترسناکی نیست و شباهت زیادی به فیلم‌‌هایی مانند The Shawshank Redemption دارد.

The Life of Chuck اقتباسی از رمانی به همین نام از استیون کینگ از مجموعه رمان‌‌های آنتولوژی If It Bleeds است. علاوه‌‌بر تام هیدلستون، مارک همیل، چیویتل اجیوفور، کارن گیلان، متیو لیلارد، هدر لنگن‌‌کمپ، راحول کوهلی و دیوید دستمالچیان نیز در این فیلم هنرنمایی می‌‌کنند.

فیلم The Life of Chuck در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۶ شهریور ۱۴۰۳) در جشنواره بین‌‌المللی فیلم تورنتو اکران خواهد شد.

منبع: کامیک‌بوک