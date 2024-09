تصاویر جدید از اندرو گارفیلد و فلورنس پیو در فیلم We Live in Time

تصاویر جدید از اندرو گارفیلد و فلورنس پیو در فیلم We Live in Time بابک بیانی ۱۷:۳۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

فیلم We Live in Time، اثر جدید شرکت فیلمسازی A24 است که دو تا از محبوب‌ترین ستارگان هالیوود در آن ایفای نقش خواهند کرد. مجله‌ی Vanity Fair تصاویر جدیدی از اندرو گارفیلد و فلورنس پیو در We Live in Time منتشر کرده است. این اثر دراماتیک عاشقانه تمرکز داستان خود را روی یک آشپز تازه‌کار و شخصی که به تازگی طلاق گرفته قرار می‌دهد. برخورد شانسی این دو کاراکتر، آنها را به یکدیگر نزدیک می‌کند. طرفداران می‌توانند انتظار عشقی عمیق و پر از احساسات را از این اثر داشته باشند. یکی از تصاویر جدید و جالب، شخصیت پیو را سر میز نشان می‌دهد. این کاراکتر در حال خوردن بستنی و لبخند زدن است. کاراکتر گارفیلد نیز، در تصویری دیگر، در اتاق پذیرایی تاریکی ایستاده و یکی از دستان خود را بالای سر خود گذاشته. این شخصیت اجازه داده تا لبخندی خشک روی لب‌های او شکل بگیرد. چه کسانی مسئولیت ساخت فیلم We Live in Time را به عهده دارند؟ تصاویر مربوط به این فیلم، داستانی دلگرم‌کننده و شیرین را نشان می‌دهد هم گارفیلد و هم پیو در یکی از تصاویر کنار آدام جیمز ایستاده‌اند. We Live in TIme در حال حاضر برای اکران یازدهم ماه اکتبر (۲۰ مهر) در سینماهای آمریکا آماده خواهد بود. نیک پین مسئولیت نویسندگی We Live in TIme را به عهده دارد. برخی از سینماگران تصور می‌کنند که برنده شدن جایزه‌ی اسکار توسط گارفیلد و پیو، کاملاً امکان‌پذیر است. جدا از بازی گارفیلد و پیو و نویسندگی نیک پین، جان کرالی کارگردانی این اثر را به عهده دارد. منبع: Collider

