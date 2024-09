پشتیبانی از State of Decay 2 به دلیل ساخت دنباله متوقف می‌شود

استودیوی Undead Labs تایید کرد که اواخر امسال، به پشتیبانی از بازی State of Decay 2 خاتمه می‌دهد و روی ساخت State of Decay 3 متمرکز می‌شود. در وب سایت رسمی بازی مذکور پستی در رابطه با به‌روزرسانی آیندۀ State of Decay 2 منتشر شده و به‌نظر می‌رسد محتوایی که تاکنون در دسترس نبود را […]