تریلر جدیدی از سریال The Penguin منتشر شد

تریلر جدیدی از سریال The Penguin منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را تماشا کنید. مدت زیادی تا پخش سریال The Penguin باقی نمانده است و شاهد بازگشت یکی از قدرتمند‌ترین جنایتکاران شهر گاتهام هستیم. سریال The Penguin حول محور شخصیت پنگوئن جریان دارد و تلاش‌های او برای تسلط پیدا کردن به جنایتکاران گاتهام […]