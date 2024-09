پس از موفقیت بی‌‌نظیر سریال لایو اکشن One Piece، حالا نتفلیکس قصد دارد لایو اکشن انیمه‌‌های دیگری را نیز بسازد که یکی از این آثار، انیمه محبوب Demon Slayer است.

نتفلیکس با لایو اکشن One Piece توانست طرفداران جدید و حتی قدیمی این انیمه را راضی نگه دارد، اما اقتباس از Demon Slayer بسیار راحت‌‌تر خواهد بود زیرا این انیمه بسیار کوتا‌ه‌تر است و به جای هزاران اپیزود تنها شامل ۶۸ اپیزود می‌‌شود که اقتباس از آن را به کار آسان‌‌تری تبدیل می‌‌کند. نتفلیکس تقریبا ۵۰ اپیزود از One Piece را در قالب یک فصل به صورت لایو اکشن درآورد و برای Avatar: The Last Airbender دو فصل نخست این انیمه را با یکدیگر ترکیب کرد. می‌‌‌توانیم حدس بزنیم که برای Demon Slayer، فصل اول تنها شامل آرک Unwavering Resolve باشد و آرک Kidnapper’s Bog نیز به صورت کامل از سریال حذف شود.

درحالی که به خوبی Demon Slayer برای یک اقتباس لایو اکشن اشاره کردیم، یکی از نکات برجسته این انیمه سبک هنری چشم‌‌نواز و منحصر به فرد آن است که ساخت آن را استودیو Ufotable برعهده داشته است. با حذف این سبک هنری، مخصوصا در سکانس‌‌های مبارزه، داستان اهمیت بیشتری پیدا می‌‌کند که یکی از نقاط قوت Demon Slayer محسوب نمی‌‌شود. به صورت کلی با داستان ضعیفی مواجه نیستیم، اما در مانگا و انیمه تمرکز بر روی ارائه یک تجربه بصری منحصر به فرد بوده است.

اقتباس لایو اکشن Demon Slayer، روایت‌‌گر داستان تانجیرو کامادو است که به دنبال راه حلی می‌‌گردد تا انسانیت خواهرش نزوکو، که به شیطانی تشنه به خون تبدیل شده است را پس بگیرد. در این راه تانجیرو با گروه شیطان کش آشنا می‌‌شود تا با استفاده از توانایی‌‌های آنها شیاطین درون را از بین ببرد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این سریال لایو اکشن منتشر نشده و طرفداران Demon Slayer باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند.

منبع: Giant Freekin Robot