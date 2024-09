شرکت یوبیسافت (Ubisoft) اطلاعات جدیدی از بسته‌الحاقی داستانی بازی Prince of Persia: The Lost Crown که Mask of Darkness نام دارد، ارائه کرد.

طبق بلاگ یوبیسافت، Mask of Darkness به بیوم جدیدی را به بازی اصلی می‌آورد. همچنین المان‌ها، تله‌ها و دشمنان جدیدی در این منطقه وجود دارند.

برای دسترسی به Mask of Darkness، بازیکنان بایستی از Depths فرار کنند و قدرت زمان Shadow of the Simurgh را به دست بیاورند. Radjen’s Mind Palace، یک منطقه جدید نسبتا بزرگ است که از طریق اتاقی مخفی در Mount Qaf’s Lower City قابل دسترسی می‌باشد.

در هنگام ورود به قصر Radjen، بازیکن مجبور است از قوانین او پیروی کند، به همین خاطر تمام قدرت‌های سارگون (Sargon) به استثنای Rush of the Simurgh و Shadow of the Simurgh از او گرفته می‌شوند. با بازگشت به کوه قاف، تمام قدرت‌ها به سارگون پس داده خواهند شد. در منطقه جدید، آیتم‌های اختصاصی‌ای به سارگون داده می‌شوند که در کوه قاف قابل استفاده نخواهند بود.

قصر ذهن Radjen مکانی سوررئال با بلوک‌های معلق است و سربازان نامیرا و ارواح باهوش در جای جای آن حضور دارند. مکانیک Parry سارگون و یادگرفتن زمان‌بندی آن، کلید شکست دادن این دشمنان جدید است.

Radjen یکی از اعضای بلندمرتبه ارتش جاویدان پارسی و از یاران وفادار رهبر گروه، Vahram، می‌باشد. Vahram راز اصلی داستان Mask of Darkness خواهد بود و در طی بازی با سارگون صحبت می‌کند. در قصر ذهن Radjen با پیش‌زمینه او آشنا خواهید شد و به انگیزه‌هایش پی می‌برید.

بسته‌الحاقی Mask of Darkness در تاریخ ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور) برای کنسول‌های نسل هشتم و نهم، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.