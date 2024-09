فیلم Ocean’s 14 در دست ساخت قرار دارد

به نظر می‌رسد که فیلم Ocean’s 14 با حضور برد پیت و جرج کلونی در دست ساخت قرار دارد.

فیلم Ocean’s 11 با حضور فرانک سیناترا و دین مارتین در سال ۱۹۶۰ پخش شد و بعد از آن استیون سودربرگ ریمیکی از این فیلم در سال ۲۰۰۱ ساخت. از ریمیک سودربرگ دو دنباله‌ی مستقیم در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ ساخته شد، به نظر می‌رسد که این گروه بار دیگر برای یک سرقت دیگر دور هم جمع خواهند شد.

براساس گزارشی از ددلاین، پیشرفت‌هایی در رابطه با ساخت فیلم Ocean’s 14 صورت گرفته و انتظار می‌رود که برد پیت و جورج کلونی برای بازی در این فیلم برگردند. همچنین احتمالا ادوارد برگر برای کارگردانی این فیلم انتخاب شود.

ادوارد برگر به کارگردانی فیلم تحسین‌شده‌ی All Quiet on the Western Front محصول سال ۲۰۲۲ معروف است که نامزد بهترین فیلم در ۹۵مین جشنواره‌ی اسکار شد.

جرج کلونی قبلا در مصاحبه‌ای در اواخر سال ۲۰۲۳ گفته بود که فیلمنامه‌ی خوبی برای ساخت فیلم Ocean’s 14 در دست دارند و ساخت این فیلم دور از ذهن نخواهد بود.

همچنین یک فیلم پیش‌درآمد بدون عنوان از مجموعه Ocean’s به کارگردانی جی روچ و بازیگری مارگو رابی و رایان گاسلینگ در حال ساخت است.

منبع: Comingsoon