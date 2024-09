مارول کارگردان Spider Man 4 را پیدا کرده است

طبق گزارش‌‌های جدیدی که منتشر شده‌‌‌اند، به نظر می‌‌رسد مارول کارگردان فیلم بعدی Spider Man با نقش آفرینی تام هالند را پیدا کرده است.

طبق گزارش هالیوود ریپورتر، دستین دنیل کرتون کارگردانی چهارمین قسمت مرد عنکبوتی با نقش آفرینی تام هالند را برعهده خواهد داشت. در حال حاضر اطلاعات زیادی از داستان فیلم منتشر نشده، اما گفته می‌‌شود این پروژه برای کمپانی‌‌های سونی و دیزنی در اولویت قرار دارد. همچنین فیلمبرداری این اثر به احتمال زیاد از اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز می‌شود.

پس از موفقیت Spider-Man: Now Way Home، با فروشی بیش از یک میلیارد دلار در باکس آفیس، مارول در رابطه با ادامه این مجموعه صحبت کرده بود، اما آنها بر روی دیگر پروژه‌‌های MCU تمرکز کرده بودند. در همین حال، سونی نیز اسپین آف‌‌هایی مانند Venom: The Last Dance و Kraven The Hunter را توسعه می‌‌داد. اما حالا زمان آن رسیده تا این دو کمپانی بر روی قسمت جدید مرد عنکبوتی تمرکز کنند.

دستین دنیل کرتون رابطه بسیار خوبی با مارول دارد، زیرا در گذشته سکان کارگردانی فیلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings را دست داشت و حالا نیز بر روی سریال Wonder Man کار می‌‌کند. قبل از اینکه مارول مسیر دو فیلم مورد انتظار Avengers را تغییر دهد، کرتون وظیفه کارگردانی Avengers: The Kang Dynasty را نیز برعهده داشت.

در حال حاضر تاریخ اکرانی برای Spider Man 4 مشخص نشده و طرفداران باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: کولایدر