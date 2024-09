۱۰ بازی رترو برتر که با اقتباس از انیمه ساخته شده‌اند

۱۰. Neon Genesis Evangelion: Girlfriend of Steel

تاریخ انتشار: ۲۶ مارس ۱۹۹۸

پلتفرم: سگا سَترن، پلی‌استیشن، ویندوز، مکینتاش

سازنده: Gainax Network Systems

Neon Genesis Evangelion اثر هیدئاکی آنو یکی از بهترین انیمه‌های تاریخ است که با استادی هرچه‌تمام‌تر به ساختارشکنی هراس وجودی و افسردگی می‌پردازد و این موضوعات سنگین را با نبرد مکای آخرالزمانی ترکیب می‌کند. Evangelion به طور طبیعی به فرمت بازی‌های اکشن با روبات‌های بزرگ ترجمه می‌شود. این بازی‌ها وجود دارند اما بهترین بازی‌های ویدئویی ساخته شده از روی Evangelion رمان‌های مصور آن هستند. Neon Genesis Evangelion: Girlfriend of Steel تا حد زیادی از موضوع ثقیل و پوچ‌گرای انیمه فاصله دارد ولی بسیاری از شخصیت‌های اصلی سری مثل شینجی، آسوکا، ری و میساتو را شامل می‌شود.

Girlfriend of Steel بر روی رابطهٔ عاشقانه شینجی با یک دانش‌آموز جدید به نام مانا کریشیما تمرکز دارد که معلوم می‌شود خلبان مکای رقیب NERV و Evangelion است. این بازی را می‌شود اقتباس انیمه‌ای عجیبی قلمداد کرد بااین‌حال اقتباسی است که به شکل عجیبی به حساسیت‌های آفتاب پرستانه ی Evangelion همخوانی دارد. بازی در ژانری که ساخته شده موفق عمل می‌کند و از سخت‌افزار سگا سترن نهایت استفاده را می‌کند تا جلوه‌های بصری چشمگیری را ارائه کند و به این رابطهٔ عجیب و ناجور جان ببخشد.

۹. City Hunter

تاریخ انتشار: ۲ مارس ۱۹۹۰

پلتفرم: TurboGrafx-16/PC Engine

سازنده: Sunsoft

City Hunter یکی از سری داستان‌های جنایی و کارآگاه خصوصی شاخص ژاپن است که بیش از چهار دهه در مدیوم‌های مختلفی مثل انیمه و فیلم ساخته شده است. ماجراجویی‌های جنایی ریو سائبا محتویات عالی برای بازی‌های اکشن هستند و در بین آنها بازی کمتر موردتوجه قرار گرفته City Hunter از Sunsoft قرار دارد. این بازی یک اکشن سایداسکرولی است که شبیه Rolling Thunder یا Contra است ولی به اندازهٔ آنها بی‌رحم و سخت‌گیر نیست. ریو جنایت‌کاران و دشمنان اغراق شده را با استفاده از سلاح‌های خلاقانه‌ای از سر راه برمی‌دارد و پازل‌های کوچک را حل می‌کند که به ماجراجویی‌هایش لایه دیگری را اضافه می‌کنند. گرافیک City Hunter برای بازی که در سال ۱۹۹۰ منتشر شده قابل‌قبول است و می‌شود آن را بدون اینکه چیزی از دیگر عناوین City Hunter دانست تجربه کرد.

۸. Ranma ½: Battle Renaissance

تاریخ انتشار: ۶ دسامبر ۱۹۹۶

پلتفرم: پلی‌استیشن

سازنده: Atelier Double

Ranma ½: Hard Battle بازی مبارزه‌ای منتشر شده بر روی سوپر نینتندو است که معمولاً وقتی صحبت از بازی‌های Ranma ½ می‌شود بیشتر از سایرین موردتوجه قرار می‌گیرد. Hard Battle یک آرکید مبارزه‌ای دوبعدی سرگرم‌کننده است که انرژی بسیار بالای انیمه را به نمایش می‌کشد. بااین‌حال می‌شود گفت که در این میان بازی Ranma ½: Battle Renaissance پلی‌استیشن بازی بهتری است. Battle Renaissance یک بازی مبارزه‌ای است که تا حد زیادی از Tekken 2 الهام پذیرفته و شامل حرکات پیچیده‌ای می‌شود که به مهارت رسیدن در آنها کار ساده‌ای نیست. این بازی در مجموع هشت شخصیت قابل بازی دارد اما همچنین تنها بازی Ranma ½ است که روگ و ریو کومون شخصیت‌های قابل بازی هستند. Battle Renaissance یک بخش داستانی نیز دارد که در آن بازیکنان باید جزیرهٔ کیکایگا را بگردند و جواهرات خاصی را پیدا کنند که با شکست‌دادن دیگر شخصیت‌ها به دست می‌آیند. این بازی خیلی سرگرم‌کننده‌تر از یک بازی مبارزه‌ای معمولی است که فقط شامل مبارزات پشت‌سرهم می‌شود. این تلاش در ساخت یک بخش ماجراجویی به بهترشدن بازی کمک شایانی می‌کند و شامل طراحی‌های خلاقانه مثل آب‌فشان‌ها که می‌توانند فرم دیگر هر شخصیت را فعال کنند. Battle Renaissance اغلب اوقات ناگرفته می‌شود اما بازی بسیار جذاب و سرگرم‌کننده‌ای است حتی اگر گرافیک از مد افتادهٔ آن در مقایسه با استانداردهای امروزی حرفی برای گفتن نداشته باشد.

۷. Sword of the Berserk: Guts’ Rage

تاریخ انتشار: ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹

پلتفرم: Dreamcast

سازنده: Yuke’s

Dreamcast یک کنسول رؤیایی برای هواداران انیمه بود و منزل بسیاری از بازی‌های انحصاری است که باورکردن وجود داشتنشان کار آسانی نیست چه برسد به اینکه موفق شدند در آمریکای شمالی نیز منتشر شوند. Sword of the Berserk: Guts’ Rage یک بازی تک‌نفرهٔ هک اند اسلش است که روایتگر داستانی جدید است و بین جلدهای ۲۲ و ۲۳ مانگای فانتزی تاریک افسانه‌ای کنتارو میورا رخ می‌دهد. گاتس مزدوری جدی است که شمشیری بزرگ را حمل می‌کند و یک بازیگر دوره‌گرد را نجات می‌دهد و خودش را در یک روستای نفرین شده می‌یابد که ساکنان آن به هیولاهایی به نام mandragoran تبدیل می‌شوند. Guts’ Rage حس و حال یک داستان واقعی برزرک را دارد که کیفیت ساخت آن حرف ندارد خصوصاً ساندترک ساخته شده توسط سوسومو هیراساوا که مسئول ساخت موسیقی اقتباس انیمه داستان نیز بوده است. آن دسته از افرادی که از بازی‌های کلاسیک هک اند اسلش اکشن لذت می‌برند از تجربه این بازی نامید نخواهند شد. Guts’ Rage همچنین یکی از اولین بازی‌هایی است که از سکانس‌های quick-time event استفاده می‌کند. این مکانیک داستان‌سرایی بازی را منشعب کرده و بازیکنان می‌توانند برای مشاهده دیگر مسیرها این بازی را بیش از یک‌بار تجربه کنند.

۶. Record of Lodoss War: Advent of Cardice

تاریخ انتشار: ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰

پلتفرم: Dreamcast

سازنده: Neverland Co

Neverland استودیو بازی‌سازی تحسین شده‌ای بود که اکنون دیگر فعالیت نمی‌کند اما با بازی‌های موفق نقش‌آفرینی مثل Lufia، Shining Force و Rune Factory به محبوبیت دست‌یافت. Record of Lodoss War یک سری رمان فانتزی است که به‌صورت انیمه‌ای در ژانر ماجراجویی قرون‌وسطایی اقتباس شد و در آن تیمی از قهرمانان سعی می‌کنند نیروهای تاریک را شکست دهند و فرمانده‌شان سعی می‌کند اعتبار خانواده‌اش را باز پس بگیرد و علت واقعی ناپدیدشدن پدرش را بیاید.Record of Lodoss War به‌خوبی در قالب بازی‌های اکشن نقش‌آفرینی جای می‌گیرد و بازی Record of Lodoss War: Advent of Cardice اقتباس زیبایی است که ماجراجویی غنی و وسیع را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. Advent of Cardice بامهارت هرچه‌تمام‌تر ماجراجویی dungeon-crawling و اکشن هک اند اسلش را با هم ترکیب می‌کند و قابلیت‌های فوق‌العاده، محیط‌های گسترده و هیولاهای به‌یادماندنی در معرض نمایش می‌گذارد. هواداران دیابلو و Hades از رویکرد سنتی این بازی به یک ژانر گرایند محور که در عوض خسته‌کننده بودن رضایت‌بخش است لذت خواهند برد.

۵. Yu Yu Hakusho: Makyō Tōitsusen

تاریخ انتشار: ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۴

پلتفرم: سگا جنسیس

سازنده: Treasure

Yu Yu Hakusho سری محبوب و تحسین شده شونن متعلق به دهه نود میلادی است که با ورود به خط داستانی Dark Tournament ریتم شگفت‌انگیزی به خود می‌گیرد. در این خط داستانی یوسوکه و دوستانش به مصاف شیاطین ترسناک در قالب مبارزات سازماندهی شده می‌روند. مدتی از ساخت یک بازی بر اساس این انیمه می‌گذرد بااین‌حال یوسوکه و دیگر شخصیت‌های سری در بازی کراس اور Jump Force حضور پیدا کردند. Yu Yu Hakusho: Makyō Tōitsusen بازی مبارزه‌ای سگا جنسیس است که توسط استودیوی Treasure ساخته شد. این استودیو با ساخت بازی‌های دوبعدی سایداسکرولی اکشن شناخته می‌شود.

Yu Yu Hakusho: Makyō Tōitsusen تلاش کرد از موفقیت Street Fighter II نهایت استفاده را بکند. در این بازی ۱۱ شخصیت قابل بازی و گزینه‌های چند نفره وجود دارند که شامل بخش‌های تورنمنت، بتل رویال و تیم دو نفره می‌شوند.

کنترل‌های شهودی، جلوه‌های بصری سرزنده و موسیقی گوش‌نواز همگی به Yu Yu Hakusho: Makyō Tōitsusen در به‌چشم‌آمدن به‌عنوان یک بازی مبارزه‌ای جذاب و سرگرم‌کننده کمک می‌کنند. با اینکه سگا جنسیس معمولاً تنها قابلیت چندنفره‌اش محدود به دو نفر می‌شد این بازی از چند دستگاه پشتیبانی کرده در نتیجه حداکثر چهار نفر می‌توانند در مبارزات شرکت کنند.

۴. Shin Kido Senki Gundam Wing: Endless Duel

تاریخ انتشار: ۲۹ مارس ۱۹۹۶

پلتفرم: سوپر نینتندو

سازنده: Natsume

Gundam Wing باعث آشنایی بسیاری از مخاطبان آمریکای شمالی با فرنچایز مکای Mobile Suit Gundam شد. بازی‌های متعددی از Mobile Suit Gundam ساخته شده‌اند ولی یکی از بهترین عناوین فرنچایز، بازی مبارزه‌ای منتشر شده بر روی سوپر نینتندو به نام Shin Kido Senki Gundam Wing: Endless Duel است. Gundam Wing: Endless Duel توسط کمپانی Natsume Co. ساخته شد که تیم سازندهٔ بازی‌هایی چون The Ninja Warriors، Wild Guns و Mighty Morphin Power Rangers: The Fighting Edition بوده است. مشابه Mighty Morphin Power Rangers: The Fighting Edition بازی Gundam Wing: Endless Duel یک بازی مبارزه‌ای مکا است که به‌خاطر ماهیت بلندپروازانهٔ شخصیت‌هایش از همتایان خود متمایز می‌شود. Endless Duel دارای گرافیک عالی و عناصر صوتی است اما سبک مبارزه بازی بسیار سرگرم‌کننده و اغراق شده است. نه‌تنها در گیم‌پلی حملات خاص شکوهمند وجود دارند بلکه بازیکنان می‌توانند در هوا شناور شده و پرواز کنند. این تاکتیک‌های پیشرفته مبارزه‌ای گوی سبقت را از دیگر بازی‌های سوپر نینتندو می‌رباید و نشان‌دهندهٔ آن است که بازی‌های مبارزه‌ای رتروی دوبعدی می‌توانند این ژانر را به جاهای بهتر و جدیدتری ببرند.

۳. Dragon Ball Z: Hyper Dimension

تاریخ انتشار: ۲۹ مارس ۱۹۹۶

پلتفرم: سوپر نینتندو

سازنده: Tose

صنعت بازی‌های ویدئویی به‌خصوص با دراگون بال رابطهٔ خوبی دارد و از دهه هشتاد میلادی تابه‌حال بیش از صد بازی ویدئویی از روی آن ساخته شده است. عناوین مدرن فوق‌العاده تحسین‌برانگیز ساخته شده‌اند که واقعاً نبردهای سریع و هیجانی انیمه را به نمایش می‌کشند مثل Dragon Ball FighterZ. بااین‌وجود بسیاری از بازی‌های قدیمی‌تر ۱۶ بیتی Dragon Ball Z می‌توانند با عناوین جدیدتر هنوز هم رقابت کنند. سری Dragon Ball Z’s Super Butoden بر روی سوپر نینتندو یکی از این بازی هاست اما بازی Dragon Ball Z: Hyper Dimension به نظر می‌آید تحول صحیح این بازی‌های مبارزه‌ای را شامل شود. Hyper Dimension دربرگیرندهٔ داستان فریزای Dragon Ball Z تا آخر سری است. این بازی رویکرد منحصر به فردی برای بخش داستانی در پیش گرفته است و در آن در عوض تمرکز بر روی شخصیت‌ها بر روی رویدادها تمرکز شده است. Dragon Ball Z: Hyper Dimension انیمیشن اسپرایت فوق‌العاده چشم نواز و جلوه‌های بصری زیبایی برای یک بازی سوپر نینتندو دارد خصوصاً وقتی شخصیت‌ها از یک حالت به حالت دیگر تغییر می‌کنند. در بازی در کل ده شخصیت وجود دارد و Hyper Dimension همچنین اولین بازی دراگون بال است که شخصیت‌های وجیتو و کید بو در آن قابل بازی هستند.

۲. JoJo’s Bizarre Adventure: Heritage For The Future

تاریخ انتشار: ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹

پلتفرم: Dreamcast

سازنده: Capcom

هواداران JoJo’s Bizarre Adventure فعلاً می‌توانند با بازی JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R بر روی کنسول‌های مدرن به نبردهای سورئال استند مشغول شوند اما بعضی از عناوین عالی جوجو که متعلق به دهه‌های گذشته هستند نیز ارزش تجربه‌کردن را دارند. یکی از این بازی‌ها JoJo’s Bizarre Adventure: Heritage for the Future است که در ابتدا بر روی آرکید منتشر شد و سال بعد پورت Dreamcast عرضه شد. Heritage for the Future بر روی شخصیت‌های JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders تمرکز دارد. با اینکه شاید میزان مبارزان موجود در بازی کم باشد اما با شخصیت‌های محبوب و دوست‌داشتنی چون جوتارو کوگو، دیو، جوزف جواستار و هول هورس که می‌توانند استندهای خود را نیز برای متنوع‌تر کردن سبک مبارزه احضار کنند بعید می‌دانم کسی از کمبود شخصیت‌ها شکایتی داشته باشد. Heritage for the Future گرافیک زیبای دوبعدی و کنترل‌های منسجم دارد و از اینکه توسط تیمی که بر روی سری استریت فایتر کرده است ساخته شده بهرهٔ فراوانی می‌برد. Heritage for the Future یکی از بهترین بازی‌های مبارزه‌ای Dreamcast است. این بازی به‌قدری محبوب بود که یک نسخهٔ اچ دی با قابلیت‌های آنلاین در سال ۲۰۱۲ بر روی پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ عرضه شد.

۱. Ghost in the Shell

تاریخ انتشار: ۱۷ جولای ۱۹۹۷

پلتفرم: پلی‌استیشن

سازنده: Exact, Production I.G

Ghost in the Shell یک انیمه سایبرپانک است که گذر زمان تأثیری بر روی آن نداشته است و تابه‌حال چندین اسپین‌آف، داستان جانبی و دنیای علمی تخیلی در حال رشدی در پی آن ساخته شده است. بازی Ghost in the Shell پلی‌استیشن روایتگر یک داستان اورجینال است و رویکرد غیرعادی به گیم‌پلی دارد. بازیکن در این بازی اکشن شوتر شخص سوم یک روبات عنکبوت مانند به نام فوچیکوما را کنترل می‌کند. داستان و طراحی هنری بازی هر دو توسط خالق مانگا، ماسمونه شیرو انجام شده‌اند و نمونهٔ فوق‌العاده‌ای از پتانسیل بازی‌های ویدئویی انیمه‌ای است که در آن سازندگان با خالق داستان‌ها همکاری می‌کنند. Ghost in the Shell گرافیک خوبی برای یک بازی پلی‌استیشن دارد و سبک کنترل غیرعادی فوچیکوما که شامل بالارفتن از دیوار و مانورهای وارونه می‌شود به برجستگی این شوتر آینده‌گرا کمک می‌کنند. این بازی هواداران انیمه را راضی خواهد کرد اما همچنین معرف خوبی برای سری است که به‌راحتی بر روی پای خودش می‌ایستد.

