به‌روزرسانی جدید PS5 سیستم Welcome Hub و Party Share را اضافه می‌کند

به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار PS5 امروز منتشر می‌شود و قرار است Welcome Hub جدید و Party Share را در دسترس کاربران قرار دهد. Welcome Hub یک فضای قابل شخصی‌سازی و انتخاب Widgetها و پس‌زمینه برای صفحه اصلی PS5 است. Welcome Hub را می‌توان نسخه جدید Explore Tab دانست، ویژگی‌ای که تنها در دسترس کاربران مقیم ایالات […]