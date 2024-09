پوستر جدیدی از انیمیشن سریالی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شد

با نزدیک شدن به تاریخ پخش انیمیشن سریالی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft، نتفلیکس پوستری جدیدی از این اثر مورد انتظار را منتشر کرده است. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft که برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ معرفی شد، داستان لارا کرافت پس از سه‌‌گانه Survivor را روایت می‌کند. در ادامه […]

پوستر جدیدی از انیمیشن سریالی Tomb Raider: The Legend of Lara Croft منتشر شد ارشیا امیری ۱۹:۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲