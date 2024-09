تریلر انیمیشن سریالی Twilight of the Gods جنگ علیه ثور را نشان می‌دهد

به تازگی تریلری برای انیمیشن سریالی Twilight of the Gods منتشر شده که جنگ علیه ثور را به نمایش در می‌آورد. انیمیشن سریالی Twilight of the Gods اثری از زک اسنایدر است که به سبک انیمیشن سازی دو بعدی ساخته شده و اتفاقات آن نیز در دنیای اساطیر نورس جریان دارد و پر از نبردهای […]