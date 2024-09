مت ریوز: فیلم The Batman Part II پایان این مجموعه نیست

مت ریوز در مصاحبه تازه خودش تأیید کرده که فیلم The Batman Part II پایان راه این مجموعه سینمایی نخواهد بود. مت ریوز در مصاحبه تازه خودش درباره سریال The Penguin بیان کرده که چشم‌انداز اصلی او برای این مجموعه سینمایی همیشه بخشی از یک سه‎‌گانه بزرگتر بوده است و فیلم The Batman Part II […]

