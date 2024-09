سریال The Penguin اسپین آفی از فیلم موفق و محبوب The Batman بوده که توسط شبکه‌ی HBO ساخته شد و اینک نمرات منتقدین آن مشخص شده است.

سایت نقد و نمره‌دهی Rotten Tomatoes از نمرات خود برای سریال اسپین آف The Penguin رونمایی کرد. ظاهراً منتقدین این سایت بر این باورند که سریال مذکور از فیلم The Batman نیز بهتر عمل کرده است. این موفقیت توقع طرفداران برای قسمت‌های جدید در جهان Elseworld دی‌سی را بیشتر می‌کند. کالین فرل باری دیگر در نقش پنگوئن ظاهر می‌شود. این شخصیت برای بار اول در The Batman، ساخته‌ی مت ریوز، حضور پیدا کرد. بر اساس گزارش‌های جدید، فرنچایز The Batman به عنوان یک سه‌گانه ساخته خواهد شد. قسمت دوم این سه‌گانه، در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.

