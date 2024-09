فیلمبرداری سریال A Knight of the Seven Kingdoms به پایان رسید

به تازگی اعلام شده است که فیلمبرداری اسپین آف جدید Game of Thrones با نام A Knight of the Seven Kingdoms به پایان رسیده است.

فیلمبرداری سریال A Knight of the Seven Kingdoms در ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ میلادی در شهر بلفاست آغاز شد و پس از حدود چهار ماه به اتمام رسید. تا جایی که می‌‌دانیم روند تولید سریال Dunk & Egg بدون مشکل خاصی جریان داشت، البته فصل اول این سریال تنها ۶ اپیزود دارد، به همین دلیل روند توسعه کوتا‌ه‌تر آن، نسبت به دیگر آثار دنیای Game of Thrones مانند House of the Dragon منطقی است.

A Knight of the Seven Kingdoms با اقتباس از کتاب Tales of Dunk and Egg، نوشته جرج آر. آر. مارتین ساخته شده است و روایت‌گر داستان سر دانکن تال و پادشاه آگون پنجم از خاندان تارگرین و داستان‌های هیجان انگیز آنها خواهد بود. از بازیگران سریال نیز می‌توان به پیتر کلافی، دکستر سول انسر، فین بنت و بارتی کارول اشاره کرد.

سریال A Knight of the Seven Kingdoms در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ میلادی پخش خواهد شد.

منبع: Redanian Intelligence