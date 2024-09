۱۵ بازی اکشن نقش‌آفرینی برتر پلی‌استیشن ۲

۱۵. Shining Force Neo

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Neverland

سال انتشار: ۲۰۰۵

این بازی نمایی تازه از سری کلاسیک Shining Force را ارائه می‌دهد. برخلاف پیشینیان خود که نقش‌آفرینی‌های تاکتیکی بودند، Neo رویکردی سریع‌تر و اکشن‌گرا را انتخاب کرد و نبرد‌های هک اند اسلش را با عناصر نقش‌آفرینی ترکیب کرد. در دنیایی پر جنب و جوش و فانتزی، در این بازی بازیکنان مکس، یک جنگجوی جوان را در سفری برعهده می‌گیرند تا از سرزمین خود در برابر شیطانی باستانی به نام لژیون محافظت کنند. مکس در حالی که در میان انبوهی از هیولا‌ها می‌جنگد و متحدان قدرتمندی را جمع می‌کند، باید اسرار پنهان گذشته خود را نیز کشف کند. این بازی نشان‌دهنده‌ی تغییر مجموعه‌اش از فرمول نوبتی نسل قبلی خود است و از این رو کلمه‌ی Neo در نام بازی قرار داده شده و اگرچه از نظر گیم‌پلی یا داستان نوآورانه نیست اما عبور از سیاه‌چال‌ها، نبرد با شیاطین و گوش دادن به موسیقی‌های عالی آن لذت‌بخش است.

۱۴. X-Men Legends II: Rise of Apocalypse

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Raven Software

سال انتشار: ۲۰۰۵

برخی از طرفداران آرزو دارند که مارول این سری بازی را ادامه می‌داد، زیرا پتانسیل آن را داشت که اسپین‌آف‌های زیادی داشته باشد. به عنوان یک بازی مشابه بازی Marvel’s Avengers اما با صداپیشگان متنوعی از شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول، یک سیستم نقش‌آفرینی مبارزه‌ای جذاب و بدون پرداخت‌های درون برنامه‌ای غیر ضروری یا مزخرف، بازی X-Men Legends II: Rise of Apocalypse یک اثر کوآپ نقش‌آفرینی فوق‌العاده است که دارای ترکیبی چشمگیر از شخصیت‌های مارول است که برای هر بازیکنی جذاب است، حتی اگر با مارول آشنا نباشید. این بازی می‌تواند با اکشن‌های جذاب و تماشای مبارزه‌ی شخصیت‌های مورد علاقه‌تان، شما را تا مدت‌ها سرگرم کند.

۱۳. Star Ocean: Till the End of Time

تهیه‌کننده: Enix / سازنده: tri-Ace

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی Star Ocean: Till the End of Time که در سال ۲۰۰۳ برای پلی‌استیشن ۲ منتشر شد، یک اکشن نقش‌آفرینی محبوب است که با عناصر فانتزی عمیق ترکیب شده است. سومین قسمت از سری Star Ocean، مرز‌های داستان‌سرایی علمی تخیلی و نقش‌آفرینی را جابجا می‌کند و داستان آن در جهانی که جادو و فناوری پیشرفته در کنار هم وجود دارند، روایت می‌شود و حول محور مرد جوانی است که پس از حمله یک نیروی بیگانه مرموز به سیاره تعطیلاتش، وارد یک درگیری بین کهکشانی می‌شود. این بازی با نبردهای اکشن، محیط‌های گسترده و ترکیبی جذاب از فضایی آینده‌نگرانه و قرون وسطایی، بازیکنان را مجذوب خود کرد. این بازی همچنین به دلیل پیچیدگی داستان خود که ماهیت واقعیت را به چالش می‌کشد، شهرت زیادی بدست آورد و تأثیری ماندگار بر طرفداران گذاشت و تبدیل به یکی از خاطره انگیزترین بازی‌های نقش‌آفرینی نسل خود شد.

۱۲. Radiata Stories

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: tri-Ace

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی داستان‌های رادیاتا، یکی از آن جواهرات پنهان دوران پلی‌استیشن ۲ است که هرگز به جایگاه آثاری مانند فاینال فانتزی یا کینگدام هارتس دست پیدا نکرد اما جایگاه ویژه‌ای در قلب کسانی که آن را کشف کردند، پیدا کرد. این بازی ترکیبی از داستان سرایی عجیب، شخصیت‌های رنگارنگ و یک سیستم مبارزه بی‌نظیر به صورت ریل تایم را با هم ترکیب می‌کند که هم به ساده و هم به طرز شگفت‌انگیزی عمیق به نظر می‌رسد. این بازی که در دنیای پر جنب و جوش و پر از فانتزی رادیاتا می‌گذرد، به بازیکنان این فرصت را می‌دهد تا شهری پر از زندگی را کشف کنند، بیش از ۱۷۵ شخصیت را عضو گروه خود کنند و از بین دو مسیر داستانی کاملا متفاوت که سرنوشت جهان را تعیین می‌کنند، یکی را انتخاب کنند. در دنیای بازی بازیکنان فقط با هیولا‌ها مبارزه نمی‌کنند و آن‌ها با یک اکوسیستم کامل از شخصیت‌هایی که طبق برنامه زندگی می‌کنند، تعامل دارند. برای طرفداران این ژانر، این بازی ترکیبی از عناصر سنتی نقش‌آفرینی ژاپنی را با پیچ و تاب نوآورانه ارائه می‌دهد و خود را به یک ماجراجویی فراموش نشدنی تبدیل می‌کند.

۱۱. Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon

تهیه‌کننده: Atlus / سازنده: Atlus

سال انتشار: ۲۰۰۵

استودیوی اتلوس سال‌هاست که از سری بازی شین مگامی تنسی (Shin Megami Tensei) نسخه‌های زیادی می‌سازد. این روند منجر به ساخت اسپین‌آف‌های متعددی مانند بازی‌های سری پرسونا (Persona و Digital Devil Saga) شده است. با این حال، در میان اسپین‌آف‌های اتلوس در دنیای SMT، اثری به نام Raidou Kuzunoha وجود دارد که بسیاری از بازیکنان از آن‌ها اطلاعی ندارند. این اثر یک بازی نقش‌آفرینی ژاپنی هک‌ اند اسلش جذاب با داستانی گیرا و یک شخصیت اصلی کاریزماتیک است. در این بازی بازیکنان دیگر محدود به فشار دادن مکرر دکمه‌های خاص یا تلاش‌های فراوان برای افزایش سطح نیستند بلکه رایدو کوزونو‌ها (Raidou Kuzunoha) می‌تواند شیاطین را تکه تکه کند و یا چند شیطان را در کنار خود احضار کند و حتی با آن‌ها گفت‌وگو کند. این اثر دنباله‌ی بازی Raidou Kuzunoha vs the Soulless Army است و بسیاری از ایرادات نسخه‌ی قبلی خود را برطرف می‌کند و به یکی از بهترین بازی‌ها در پلی‌استیشن ۲ تبدیل شده است.

۱۰. .hack//INFECTION

تهیه‌کننده: Bandai / سازنده: CyberConnect2

سال انتشار: ۲۰۰۲

در حالی که «دات هک» (hack.) بخشی از یک مجموعه است که سری بازی‌های GU نیز از آن مشتق شده است اما هر دوی این‌ها با یکدیگر متفاوت هستند چرا که این سری بازی یک سیستم مبارزه‌ای روان و ریل تایم را به نمایش می‌گذارد. با این حال، چهار بازی ا.ریجینال مجموعه بیشتر شبیه یک نقش‌آفرینی MMO عمل می‌کنند و برای اقداماتی مانند شفا بخشیدن و اجرای حرکات ویژه نیاز به جست‌وجوی مکرر منوها دارید. با این حال، این بدان معنا نیست که این چهارگانه بد هستند بلکه موضوع اصلی فقط این است که اگر انتظار یک سیستم جنگی روان را دارید از آن ناامید خواهید شد. این مجموعه به چهار نسخه تقسیم شده است که در اینجا نسخه‌ اول آن را آورده‌ایم. این نسخه بازیکنان را به دنیایی خیالی به نام The World می‌کند، جایی که آن‌ها نقش شخصیتی به نام کایت را بر عهده می‌گیرند. پس از اینکه دوست کایت به دلیل یک رویداد مرموز درون بازی به کما می‌رود، او تصمیم می‌گیرد تا حقیقتی را که در پس فسادی که در دنیا وجود دارد، کشف کند. این بازی گیم‌پلی و داستان را با سینماتیک‌هایی به سبک انیمه ترکیب کرد و یک سیستم نبرد را معرفی کرد که اکشن ریل تایم را با دستورات استراتژیک مبتنی بر منو ترکیب می‌کرد و عمق و تعامل زیادی را ارائه می‌داد.

۹. Baldur’s Gate: Dark Alliance II

تهیه‌کننده: Interplay Entertainment / سازنده: Black Isle Studios

سال انتشار: ۲۰۰۴

تعداد کمی از بازیکنان زمانی که این بازی برای اولین بار روی پلی‌استیشن ۲ عرضه شد، در مورد تجربه‌ آن تردید داشتند. هرچند که علاقه به این سری بازی پس از انتشار بازی بسیار محبوب بالدورز گیت ۳ (Baldur’s Gate 3) به طور قابل توجهی افزایش یافت و باعث شد بسیاری به سمت ریشه‌های آن سری برگردند و سعی کنند که نسخه‌های قبلی آن را نیز تجربه کنند. البته که نسخه‌های اولیه این مجموعه به اندازه نسخه سوم باکیفیت نیستند اما با این حال، Baldur’s Gate: Dark Alliance II کیفیت خوبی دارد و یک ماجراجویی نقش‌آفرینی هک‌ اند اسلش با زاویه‌ی دید از بالا به پایین است که بهتر است با یک همراه و در واقع به صورت کوآپ بازی کنید. شدت سختی بازی نیز متعادل است و همانطور که در هر بازی نقش‌آفرینی دیده‌اید، هر چه بیشتر پیشرفت کنید قدرتمندتر می‌شوید. این بازی به طور کلی لحظات سرگرم‌کننده زیادی ارائه می‌دهد، بنابراین ارزش امتحان کردن را دارد.

Rogue Galaxy .8

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Level-5

سال انتشار: ۲۰۰۵

این بازی یکی از زیباترین نقش‌آفرینی‌های ژاپنی است که در طول عمر خود با آن برخورد خواهید کرد و توسط سازندگان با تجربه‌ی بازی Dark Cloud 2 ساخته شده است. این اثر دارای سبک هنری خیره‌کننده‌ی سل شید در زمان خود، مبارزات فوق‌العاده و سیستم کرفتینگ فوق‌العاده‌ای است که به خوبی بازی Dark Cloud 2 است. بازیکنان در این بازی نقش جستر روگ (Jaster Rogue) و همراهان دزد او را در حالی که به سیارات مختلف سفر می‌کنند، هیولا‌ها را می‌کشند و راه خود را در میان چالش‌های بازی پیدا می‌کنند، برعهده می‌گیرند. بهترین جنبه‌ی این بازی سیستم مبارزه‌ای یا داستان آن نیست، بلکه سیستم ساخت و ساز آن است. به عنوان بازیکن، پس از مدتی تجربه‌ بازی متوجه خواهید شد که بیشتر زمان خود را صرف ساخت بهترین سلاح‌ها و تجهیزات می‌کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که در طول این فرآیند، ممکن است گنجینه‌های ارزشمند یا آیتم‌هایی بی‌ارزش بسازید.

۷. Drakengard

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Cavia

سال انتشار: ۲۰۰۲

مبارزات هک‌ اند اسلش در این بازی ممکن است امروزه به طور کامل مورد توجه بازیکنان حرفه‌ای قرار نگیرد و کمی قدیمی احساس شود، اما یک جنبه جذاب در این بازی وجود دارد که توجه شما را جلب می‌کند و آن داستان بسیار تاریک آن است. تجربه‌ داستان این بازی مثل این است که با سر در گودالی از ناامیدی شیرجه بزنید و متوجه شوید که هیچ نردبانی برای بالا رفتن از آن وجود ندارد! از سوی دیگر دقیقا در زمانی که فکر می‌کنید که تاریک‌ترین بخش داستان این اثر را دیده‌اید، با پایان‌های چندگانه‌اش شما را متعجب می‌کند و این پایان‌ها از پایان بازی‌های نیر (NieR) نیز تاریک‌تر هستند. این بازی کنترل‌های قدیمی خود را با بخش‌های مهیج مبارزه با اژد‌ها جبران می‌کند. شما به آسمان ‌می‌روید، با دشمنان مختلف می‌جنگید، توپ‌هایی آتشین را آزاد می‌کنید، از حملات جاخالی می‌دهید و احساس می‌کنید که مانند یک باس هستید.

۶. Odin Sphere

تهیه‌کننده: Atlus / سازنده: Vanillaware

سال انتشار: ۲۰۰۷

این بازی نسبتا دیر برای پلی‌استیشن ۲ منتشر شد یعنی در زمانی که بسیاری از بازیکنان به سمت پلی‌استیشن ۳ رفته بودند. از این رو، این بازی برای بسیاری از بازیکنان ناشناخته باقی ماند. خوشبختانه، این بازی در نهایت یک نسخه‌ی بازسازی شده نیز دریافت کرد. مهم‌ترین جنبه‌ بازی بدون شک گرافیک پیکسلی آن است که بازیکنان را با تصاویر دوبعدی خیره‌کننده‌ای که با دست طراحی شده‌ و شبیه به یک نقاشی زنده به نظر می‌رسد، جذب می‌کند. هر فریم از ابزی پر از رنگ و جزئیات است و دنیایی خارق العاده پر از شوالیه‌ها، جادوگران و موجودات افسانه‌ای را زنده می‌کند. جهت هنری منحصربه‌فرد آن، آن را از رئالیسم بسیاری از معاصرانش متمایز می‌کند و تکمیل‌کننده روایتی است که از اساطیر و افسانه‌های اسکاندیناوی الهام گرفته شده است , بازیکنان را در یک داستان حماسی قرار می‌دهد که شامل پنج روایت درهم تنیده است که هر کدام از دیدگاه شخصیتی متفاوت روایت می‌شود. فراتر از سبک هنری و داستان سرایی بازی، موسیقی بازی نیز به تبدیل شدن آن به یکی از آثار فوق‌العاده در تاریخ کمک می‌کند.

۵. hack G. U. Vol. 1

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: CyberConnect2

سال انتشار: ۲۰۰۶

این بازی در نوع شگفت‌انگیز بود و نسبت به چهارگانه‌ی قبلی‌اش پیشرفت زیادی کرد. بازیکنان در این نسخه بار دیگر نقش شخصیتی را بر عهده می‌گیرند که در رویداد‌های یک بازی ویدیویی به دام افتاده است. اما در این بازی مرگ دیجیتالی شما به معنای پایان برای شما در دنیای واقعی نیز است. این بازی بخشی از یک سری اکشن نقش‌آفرینی عالی ساخته شده توسط استودیویی است که به دلیل ساخت برخی از بهترین بازی‌های مبتنی بر انیمه مانند سری ناروتو استورم (Naruto Storm) شناخته شده است. این بازی تجربه‌ای اکشن نقش‌آفرینی با سبک انیمه‌ مانند ارائه می‌کند که سیستم مبارزه‌ای جذاب، گرافیکی خارق‌العاده در آن زمان و از همه مهم‌تر، داستانی را روایت می‌کند که در جذب بازیکن عالی عمل می‌کند و از دست دادن آن برای طرفداران این سبک شایسته نیست.

۴. Champions Return to Arms

تهیه‌کننده: Sony Online Entertainment / سازنده: Snowblind Studios

سال انتشار: ۲۰۰۵

برخی از بازیکنان به بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی علاقه دارند، در حالی که برخی دیگر بازی‌های اکشن نقش‌آفرینی ساخت غرب را ترجیح می‌دهند؛ به خصوص زمانی که اثری مانند این بازی به بازیکن این آزادی را می‌دهد که با یک شوالیه شخصی‌سازی شده، یک شمشیر تیز متصل به بازوی راست شما، یک سپر در دست چپ و یک مشت معجون برای زنده نگه داشتن شما، وارد سیاهچالی پر از هیولا شوید. اما این تمامی جنبه‌های مهم نیست، زیرا بازی دارای حالت کوآپ است که به شما این امکان را می‌دهد تا در حین عبور از سیاه‌چال‌ها با یک دوست همراه شوید و هر چیزی را که حرکت می‌کند و انسان نیست، بکشید. اگرچه Champions: Return to Arms نزدیک به دو دهه پیش منتشر شده، اما ترکیبی از مکانیک های نقش آفرینی عمیق، مبارزات جذاب و حالت کوآپ، آن را همچنان به اثری نوستالژیک در میان طرفداران این ژانر تبدیل کرده است.

۳. Tales of the Abyss

تهیه‌کننده: Namco / سازنده: Namco Tales Studio

سال انتشار: ۲۰۰۵

در حالی که بسیاری موافق هستند که بیشتر بازی‌های سری Tales به خودی خود عالی هستند، طرفداران این نسخه را بیشتر از بقیه دوست دارند و نه تنها به این دلیل که به اندازه‌ی بازی Tales of Symphonia عالی است، بلکه به این خاطر که این بازی شبیه ترکیبی از همه‌ی عناصری است که می‌خواهید در یک بازی نقش‌آفرینی ژاپنی تجربه کنید. سبک هنری بازی باورنکردنی است، اما مبارزه به نوعی به این بازی نسبت به برخی از رقبای خود برتری می‌بخشد. این بازی نبرد‌های جذابی را ارائه می‌دهد که عناصر استراتژی و نقش‌آفرینی را در هم می‌آمیزد و آن را از سایر آثار در این ژانر متمایز می‌کند. از سوی دیگر داستان بازی نیز کیفیت خوبی دارد. این بازی ماجرای سفر لوک فون فابر، نجیب زاده‌ای که پس از ربوده شدن، خود را در دنیایی از دسیسه‌های سیاسی، پیشگویی‌های باستانی و معضلات وجودی می‌بیند، را روایت می‌کند. آنچه داستان Tales of the Abyss را متمایز می‌کند، شخصیت محور آن است، به ویژه تبدیل لوک از یک مرد جوان خودخواه و متکبر به قهرمانی که شروع به درک عواقب اعمال خود می‌کند.

۲. Kingdom Hearts II

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال انتشار: ۲۰۰۵

شرکت اسکوئر انیکس با انتشار تعداد زیادی از آثار نقش‌آفرینی عالی روی پلی‌استیشن ۲ عالی عمل کرد، اما یکی از بهترین بازی‌هایی که آن‌ها ساختند، سری کینگدام هارتس بود که چهارمین نسخه از آن نیز در حال حاضر در دست ساخت است اما تاریخ انتشار مشخصی ندارد. جالب است بدانید که برای شرکتی که به ساخت برخی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی نوبتی در پلی‌استیشن ۱ شهرت دارد، این سری بازی از ابتدا تا انتها یک اکشن نقش‌آفرینی متفاوت و فوق‌العاده است که در زمان خود موفقیت زیادی کسب کرد. نسخه‌ دوم این مجموعه، به داستان سورا، پسر جوانی که به سلاحی عرفانی به نام Keyblade مسلح شده بود، و سفرش در سرزمین‌های مختلف دیزنی ادامه داد. این بازی نه تنها به خاطر داستان جذابش بلکه به خاطر گیم‌پلی سرگرم‌کننده‌اش برحسته شد. این بازی بر اساس نسخه قبلی خود، مکانیک‌های مبارزه سریع، حرکت روان و مجموعه‌ای از گزینه‌های استراتژیک، از جمله توانایی استفاده از درایو فرم‌ها برای افزایش توانایی‌های سورا را معرفی کرد و در نهایت به اثری کلاسیک تبدیل شد که به دلیل توانایی آن در انتقال بازیکنان به دنیاهایی جادویی که با آن بزرگ شده بودند، محبوب شد.

۱. Dark Cloud 2

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Level-5

سال انتشار: ۲۰۰۲

این بازی با وجود اینکه دو دهه‌ی پیش منتشر شد، همچنان مانند بازی‌های اکشن نقش‌آفرینی مدرن جذاب است و در واقع غیرممکن است که عاشق مبارزات، داستان، جلوه‌های بصری جذاب و مهمتر از همه، سیستم کرفتینگ بازی نشوید. این بازی یک روایت منحصربه‌فرد را ارائه می‌کند که در آن بازیکنان باید جهان بازسازی کنند، در سیاه‌چال‌هایی که به طور تصادفی تولید می‌شوند بجنگند و منابعی را جمع آوری کنند تا شهرهایی که توسط یک نیروی شیطانی ویران شده را به حالت عادی بازگردانند. از سوی دیگر از مینی‌گیم‌های بازی نظیر ماهیگیری و عکاسی گرفته تا اختراع ابزارهای جدید، نمی‌توان گذشت. با این حال، بازی جنبه‌ی جذابی را معرفی می‌کند و آن سفر در زمان و ساختن جهان است. همانطور که در سیاه‌چاله‌ها حرکت می‌کنید، هیولا‌ها را می‌کشید، سطحتان بالاتر می‌رود و سنگ‌های خاصی را جمع‌آوری می‌کنید و از آن‌ها برای بازسازی جهان استفاده می‌کنید و همانطور که گفته شد، آن را به شکوه سابق باز می‌گردانید. این بازی از هر نظر یک پله بالاتر از نسخه‌ی قبلی خود است و بهترین بازی نقش‌آفرینی کنسول پلی‌استیشن ۲ محسوب می‌شود.

