سونی از برنامه‌های خود برای سی‌امین سالگرد پلی‌استیشن رونمایی کرد

اولین کنسول پلی‌استیشن در ۳ دسامبر ۱۹۹۴ در ژاپن منتشر شد و در طول سال بعد به مناطق دیگری مانند آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا راه یافت. این کنسول در کنار نینتندو ۶۴ به آغاز دوره جدیدی از بازی‌های کنسولی سه‌بعدی کمک کرد و مجموعه‌ای از سری‌های نمادین مانند توم ریدر، کرش بندیکوت، تکن و گرن توریسمو را ایجاد کرد. چهار کنسول جدید از آن‌ زمان منتشر شده و پلی‌استیشن یکی از سه پلتفرم بزرگ بازی همراه با نینتندو و ایکس‌باکس باقی مانده است. پلی‌استیشن ۵ پس از عرضه آن در سال ۲۰۲۰، سریع‌ترین فروش تاریخ پلی‌استیشن را رقم زد.

حال در سال ۲۰۲۴ هستیم و ۳۰ سال از اولین کنسول سونی گذشته است و برنامه‌های جذابی برای این اتفاق برنامه‌ریزی شده است. استودیوی Team Asobi، این نقطه عطف را با آسترو بات جشن گرفته است. این بازی که اخیرا روی پلی‌استیشن ۵ عرضه شده، از شخصیت‌های متعدد پلی‌استیشن بهره برده است. البته آسترو بات تنها جشن تاریخ غنی پلی‌استیشن در سال جاری نیست، زیرا سونی اخیرا برنامه‌های خاص خود را برای سی‌امین سالگرد این برند بازی اعلام کرده است. در اواخر فصل تعطیلات، سونی نسخه‌ی دموی گرن توریسمو را منتشر خواهد کرد که شامل اتومبیل‌ها، پیست‌ها و رویدادهایی با الهام از بازی اول مجموعه است. این نسخه‌ی دمو با عنوان My First Gran Turismo برای پلی‌استیشن ۴ و ۵ در دسترس خواهد بود و جزئیات بیشتری در آینده از آن فاش خواهد شد.

در این بین، طرفداران آثار قدیمی پلی‌استیشن به زودی می‌توانند موسیقی بازی مورد علاقه خود را به لطف همکاری جدید با سونی موزیک که از اکتبر تا ژانویه‌ی سال آینده در جریان است، گوش دهند. این موسیقی‌ها در فروشگاه‌های دیجیتال مانند Amazon Music و Apple Music در دسترس خواهند بود و شامل بازی‌های زیر می‌شود.

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Warhawk

Unit 13

سونی همچنین مجموعه‌ای از محصولات به نام Shapes of Play را عرضه می‌کند که در دسامبر ۲۰۲۴ به طور انحصاری از طریق وبسایت پلی‌استیشن عرضه خواهد شد. این محصولات که توسط همان تیم پشت کنسول‌های پلی‌استیشن و با الهام از نماد‌های نمادین دکمه‌های پلی‌استیشن طراحی شده‌اند، شامل Shapes of Play: Battle، یک بازی رومیزی است که در آن بازیکنان شکل‌های همرنگ را ردیف می‌کنند، Shapes of Play: Create که با آن بلوک‌هایی می‌توانند در طرح‌های سرگرم‌کننده چیده شوند و Shapes of Play: Recharge مجموعه‌ای از توپ‌های ضد استرس که به بازیکن کمک می‌کند پس از یک نبرد چالش‌برانگیز رئیس‌ها، خود را بازیابی کند، می‌شوند.

در نهایت، سونی برای جشن گرفتن بازی‌های چندنفره‌ی آنلاین پلی‌استیشن مسابقات الکترونیکی نیز برگزار می‌کند. از طرفی بازیکنان می‌تواننند در ۲۱ سپتامبر (۳۱ شهریور) و فردای آن، بدون نیاز به اشتراک پلی‌استیشن پلاس، از بازی‌های آنلاین خود لذت ببرند. در این زمان، سونی همچنین مجموعه‌ای از مسابقات پلی‌استیشن ۵ را برای آثاری مانند NBA ۲K۲۴ ،NBA ۲K۲۵ ،Madden NFL ۲۴ ،MLB The Show ۲۴ ،EA UFC ۵، تکن ۸ و Guilty Gear Strive برگزار خواهد کرد. شرکت‌کنندگان می‌توانند آواتار ویژه‌ی ۳۰ سالگی پلی‌استیشن و جوایز دیگر را برنده شوند.

