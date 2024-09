۱۵ بازی برتر ترسناک پلی‌استیشن ۲؛ از فتال فریم تا سایلنت هیل ۲

۱۵. The Thing

تهیه‌کننده: Black Label Games / سازنده: Computer Artworks

سال انتشار: ۲۰۰۲

این بازی که در قطب جنوب اتفاق می‌افتد، بازیکنان را در نقش یکی از اعضای یک تیم تحقیقاتی قرار می‌دهد که باید حقیقت را در پشت موجودات بیگانه مرموز که به پایگاه آن‌ها نفوذ کرده است، کشف کنند. The Thing به شدت بر کار تیمی برای زنده ماندن متکی است و در آن اعتماد یک موضوع حساس است زیرا هرگز نمی‌دانید کدام یک از افراد یک تهدید است. شما به عنوان بازیکن وظیفه دارید مجموعه‌ای از تصمیمات را بگیرید که می‌تواند اعتماد متحدانتان را جلب کند یا آن را از بین ببرد. این یک بازی باکیفیت دیگر مبتنی بر فیلم است که به عنوان دنباله‌ای بر فیلمی محصول ۱۹۸۲ با همین نام عمل می‌کند. به طور کلی این بازی که در ژاپن با نام The Thing from the Planet X شناخته می‌شود، در مورد زنده ماندن و مقابله با احتمال مورد حمله قرار گرفتن و خورده شدن توسط یک هیولای گرسنه و بی‌رحم است.

۱۴. Cold Fear

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Darkworks

سال انتشار: ۲۰۰۵

از نظر برخی، بازی Cold Fear کمی از بازی رزیدنت ایول تقلید کرده، اما جهان‌سازی منحصر به فرد بازی آن را به یک انتخاب خوب برای طرفداران این سبک تبدیل می‌کند. این بازی یکی از آخرین بازی‌های استودیوی دارک‌ورکس پیش از تعطیل شدن برای همیشه است. کل ماجرای بازی در مورد یک کشتی روسی است که در وسط طوفان گم شده و شما به عنوان تام هانسون (Tom Hanson) باید کشتی را کنترل کنید و بررسی کنید که چه اتفاقی برای خدمه‌ی شما افتاده است. چیزی که این اثر را به یک بازی جذاب تبدیل می‌کند، قوانین فیزیک جالب آن است که در آن زمان شگفت‌انگیز بود. به عنوان مثال، بازیکن حرکت کشتی را در حین پیشرفت بازی احساس می‌کند و این بر هدف‌گیری بازیکن تأثیر می‌گذارد. برخلاف رزیدنت اویل ۴، بازیکنان می‌توانستند به‌جای ثابت ماندن روی زمین در عین حرکت شلیک کنند.

۱۳. Curse: The Eye of Isis

تهیه‌کننده: DreamCatcher Interactive / سازنده: Asylum Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۳

این بازی داستان الکس، یک باستان‌شناس مدرن را دنبال می‌کند که خود را در زمان به مصر باستان منتقل می‌کند. ماموریت او بازیابی چشم افسانه‌ای Isis است، مصنوع قدرتمندی که کلید جلوگیری از نابودی یک نفرین فاجعه بار جهان را دارد. Curse: The Eye of Isis ترکیبی از نبرد، اکتشاف و حل پازل را ارائه می‌دهد. بازیکنان با دشمنان مختلفی از جمله مومیایی‌ها، عقرب‌ها و حتی موجودات افسانه‌ای مانند ابوالهول مواجه خواهند شد. همچنین کاوش نقش بسزایی در بازی دارد. بازیکنان در مقبره‌های باستانی، معابد و بازار‌های شلوغ حرکت کرده، اسرار پنهان را کشف و معما‌های پیچیده را در طول مسیر حل می‌کنند. گفتنی است که بازی Curse: The Eye of Isis یکی دیگر از آن آثاری است که اغلب به عنوان کلونی از بازی رزیدنت ایول شناخته می‌شود. با این حال این بازی بیشتر شبیه ترکیب Call of Cthulhu با Alone in the Dark است. اتمسفر جذاب و طراحی صدای چشمگیر بازی نیز با ذهن شما بازی می‌کند.

۱۲. Constantine

تهیه‌کننده: THQ / سازنده: Bits Studios

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی کنستانتین یک اثر تیراندازی سوم‌شخص است که دارای تفنگ‌های عجیب و غریب در دنیای اموات است و در آن شخصیت جان کنستانتین برای متوقف کردن تهاجم قریب الوقوع شیاطین نامقدس به زمین فرستاده شده است. در این بازی اتمسفر سنگین و عناصر اکشن با عناصر ترسناک مخلوط شده است. جالب است بدانید که کنستانتین دارای قدرت‌های جادویی متفاوتی است و مانند مکس پین، بازی دارای حالت بولت تایم است که می‌توانید به طور موقت سرعت گذر زمان را کاهش دهید. اگر به دنبال یک بازی سینمایی جالب هستید، نیز می‌توانید به این بازی نیم نگاهی داشته باشید. اگرچه برای بهترین تجربه‌ی ممکن بهتر است این بازی را روی رایانه‌‌های شخصی اجرا کنید. اهمیت این بازی زمانی بیشتر می‌شود که بازی‌های ساخته شده بر اساس فیلم اغلب اغلب عملکرد خوبی نداشته‌اند.

۱۱. Hungry Ghosts

تهیه‌کننده: SCEI / سازنده: Deep Space

سال انتشار: ۲۰۰۳

بازی Hungry Ghosts اثری پیچیده است که حس ترس را به گونه‌ای متفاوت القا می‌کند. بازی از زاویه‌ی دید اول‌شخص روایت می‌شود و در آن شما کنترل یک فرد مرده را دارید که زمانی یک جنگجو بوده و جان افراد زیادی را گرفته است. در بازی شما را به رودخانه‌ی استیکس (Styx) می‌آورند، جایی که خود مرگ به شما دو انتخاب می‌دهد، یا‌ امید خود را از دست بدهید و خود را به جهنمی بیندازید که روح شما برای ابدیت رنج خواهد برد یا پیشنهاد مرگ را بپذیرید تا به دروازه‌ی قضاوت برسید، جایی که می‌توانید دوباره متولد شوید اما رسیدن به دروازه آسان نخواهد بود زیرا مسیر پر از خطرات و هیولا است.

همانند سیستم اخلاقی بازی Suffering، اعمال شما بر پایان بازی تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، شکستن بشکه‌های غیر ضروری و جمع‌آوری بیش از حد غنایم باعث می‌شود دروازه‌ی قضاوت شما را به عنوان موجودی خودخواه نشان دهد. از آنجایی که توکورو فوجی‌وارا (Tokuro Fujiwara) کارگردان بازی است، بهتر است خود را برای اثری دشوار آماده کنید. متأسفانه از آنجایی که بازی به طور انحصاری در ژاپن منتشر شده است، برای افراد غیرژاپنی غیرقابل بازی است. چندین تلاش از طرف طرفداران برای ترجمه‌ی کامل این بازی به انگلیسی نیز انجام شده اما هر بار این پروژه متوقف شده است.

۱۰. Obscure 2: The Aftermath

تهیه‌کننده: Ignition Entertainment / سازنده: Hydravision Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۷

این بازی اثری در سبک ترس و بقا محسوب می‌شود که دارای مکانیک‌های کوآپ است. در بازی شما کنترل مجموعه‌ای از دانشجویان یک دانشگاه را در حین کاوش، تحقیق و تلاش برای جلوگیری از آلوده شدن کل جهان توسط یک گیاه شرور در دست دارید. بازی دارای مجموعه‌ای از معما‌های چالش برانگیز است که ذهن شما را در معرض آزمایش قرار می‌دهد و برخی از آن‌ها به هیچ وجه آسان نیستند. علاوه‌بر این، تأکید بازی بر کار تیمی برای پیشرفت بسیار مهم است. این بازی به طور کلی یک‌ ایده‌ی خوب بود که در آن زمان پیاده‌سازی خوبی داشت، اگرچه گاهی اوقات دیالوگ‌های بازی ممکن است شما را ناامید کنند.

۹. Alone in the Dark: The New Nightmares

تهیه‌کننده: Infogrames / سازنده: Darkworks

سال انتشار: ۲۰۰۱

سری بازی‌های Alone in the Dark به خاطر این که الهام‌بخش سری رزیدنت ایول بوده، شایسته‌ی تقدیراست و در حالی که بازی اول این مجموعه ژانر وحشت بقا را آغاز کرد، دنباله‌های آن در طول سال‌ها شهرت این سری را کم و کمتر کردند چرا که به هیچ وجه نتوانستند در حد و اندازه‌ی بازی اول ظاهر شوند. در زمان انتشار بازی The New Nightmare بود که کمی‌ امید به این سری باقی ماند تا اینکه استودیوی Darkworks برای همیشه تعطیل شد.

بازی Alone in the Dark: The New Nightmares به دلیل دیالوگ‌های خوب، داستانی پیچیده، دشمنان متنوع و مهمتر از همه، طراحی صدای فوق‌العاده در برخی جنبه‌ها حتی بالاتر از سه‌گانه‌ی اصلی رزیدنت ایول قرار می‌گیرد. این بازی در ابتدا روی پلی‌استیشن ۱ و دریم‌کست منتشر شد، اما نسخه‌ی پلی‌استیشن ۲ بازی به عنوان یک نسخه‌ی پیشرفته‌تر عمل می‌کند.

۸. Kuon

تهیه‌کننده: FromSoftware / سازنده: FromSoftware

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی Kuon یکی از برداشت‌های خاص استودیوی فرام‌سافتور از سبک ترسناک است. این استودیو به خاطر ساخت سری سولز و به طور کلی آثار سخت و صد البته باکیفیت خود شناخته می‌شود و در حالی که موفقیت آن‌ها در بازی‌های سولز بر دیگر توسعه‌دهندگان تأثیر گذاشته است تا با تقلید از این فرمول، از این دستاورد بهره ببرند، این استودیو در گذشته سفری به ژانر وحشت داشته است که از سری بازی Echo Night تا بازی Kuon را شامل می‌شود.

دومی یکی دیگر از آثار ترسناک جذاب است که توسط آتسوشی‌تانیگوچی (Atsushi Taniguchi) ساخته شده است. بهترین چیز در مورد این بازی استفاده‌ی آن از محیط ترسناک برای ارائه‌ی یک تجربه‌ی ترسناک و در عین حال همه‌جانبه است. این بازی در سرزمینی مرموز و باستانی اتفاق می‌افتد، جایی که بازیکنان به عنوان یک سرگردان تنها سفری خطرناک را آغاز می‌کنند و به برنامه‌ریزی دقیق برای غلبه بر دشمنان سرسختی که در انتظارشان هستند، نیاز دارند.

۷. Fatal Frame 1 & 2

تهیه‌کننده: Tecmo / سازنده: Tecmo

زمانی که اولین بازی سری فتال فریم عرضه شد، برای همه غافلگیر‌کننده بود. چیزی که در حال حاضر باعث متمایز شدن این بازی از بقیه شده است، تمرکز آن بر اتمسفری وحشتناک است. این بازی روش سنتی رویارویی مستقیم با دشمنان را کنار گذاشته و در عوض یک سیستم خاص با دوربینی مرموز را معرفی کرد. در واقع دوربین تنها دوست شما در این بازی ترسناک است زیرا هم به عنوان یک سلاح و هم یک چشم برای شما برای دیدن ارواح نامرئی عمل می‌کند.

این بازی همچنین بسیار چالش برانگیز است و بازیکنان باید مراقب محیط اطراف خود باشند و هر لحظه آماده باشند تا روحی عذاب دیده ظاهر شود. این ارواح را فقط با استفاده از دوربین می‌توان شکست داد و با پیشرفت در بازی باید با ارواح سرسخت‌تری مقابله کنید. دنباله‌ی بازی حتی از بازی اصلی نیز بهتر است. این بازی سطح ترسناک بودن نسخه‌ی اول را بالا می‌برد و مکانیک کلی بازی را با ارائه‌ی ابزار‌های زیادی بهبود می‌بخشد. از طرفی این بار محیط انتخاب شده برای بازی نقش بزرگی در ترسناک‌تر کردن تجربه‌ی بازی ایفا می‌کند.

۶. Forbidden Siren 2

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Japan Studio

سال انتشار: ۲۰۰۶

پس از انتشار نسخه‌ی اصلی سایلنت هیل، کیچیرو تویاما (Keiichiro Toyama) استودیو کونامی را ترک کرد تا به استودیو ژاپن بپیوندد و در آنجا به ساخت یکی از جذاب‌ترین و ترسناک‌ترین مجموعه بازی‌های ترسناک تا به امروز یعنی سایرن رفت. این بازی داستان چندین شخصیت را دنبال می‌کند که به طور ناگهانی در جزیره‌ی یامیجیما (Yamijima) به دام می‌افتند و هیچ راهی برای درخواست کمک یا چیز دیگری ندارند. بازی تأکید زیادی بر عناصر تاریکی و ناتوانی در حین پرسه زدن در گوشه و کنار جزیره‌ی یامیجیما دارد. ممکن است وقتی صحبت از روان بودن کنترل‌ها به میان می‌آید، بازی قدیمی به نظر برسد، اما گرافیک چشمگیر در آن زمان و یکی از مکانیک‌های مهم که در ادامه به آن پرداخته شده، باعث می‌شود که بازی در میان آثار مشابه برجسته شود.

بازی Forbidden Siren ۲ شبیه هیچ بازی ترسناک دیگری نیست. شما با تفنگ هر چیزی که حرکت می‌کند را نابود نمی‌کنید. این بازی سیستم مبارزه‌ی سنتی را که در آثار کلاسیک ترسناک دیده می‌شود را کنار می‌زند و به جای آن یک تجربه‌ی ترسناک مخفی کاری چالش برانگیز را ارائه می‌دهد. شخصیت‌های اصلی ضعیف هستند و نمی‌توانند به این راحتی با دشمنان مبارزه کنند و در واقع تنها راه آن‌ها برای مقابله با این دشمنان ویژگی Sight Jacking است. این مکانیک گیم‌پلی به شما این امکان را می‌دهد که در چشم هر فردی نگاه کنید و با استفاده از آن فرصتی برای جلوگیری از رویارویی با دشمنان بدست‌ آورید.

۵. The Suffering

تهیه‌کننده: Midway Games / سازنده: Surreal Software

سال انتشار: ۲۰۰۴

بازی The Suffering با ترکیب عوامل مختلف تجربه‌ای ترسناک را برای شما به ارمغان می‌آورد که نتیجه‌ی آن حسی متفاوت با بقیه‌ی بازی‌ها است. در بازی اول شما در نقش Torque بازی می‌کنید که به خاطر قتل خانواده‌اش زندانی شده است. در ادامه وقتی موجوداتی عجیب و غریب در دنیای بازی ظاهر می‌شوند و هر چیزی را که سر راهشان قرار می‌گیرد به طرز وحشیانه‌ای می‌کشند، به سرعت هرج و مرج شروع می‌شود. از یک طرف، دنباله‌ی بازی از همان جایی که بازی اول تمام شد ادامه می‌یابد، اگرچه برخلاف بازی اصلی دنباله کمی روی اکشن تمرکز می‌کند اما صرف نظر از این، هر دوی این آثار سرگرم‌کننده هستند.

گفتنی است که بازی‌های ویدیویی‌ای که زندان به‌ عنوان محیط اصلی آن‌ها است، در صنعت بازی بسیار کمیاب هستند و این اثر در ارائه‌ی محیطی مخوف با محوریت زندان خوب عمل کرده است. از طرفی مانند بازی سایلنت هیل، توسعه‌دهندگان به شدت بر ارائه‌ی یک تجربه‌ی ترسناک از طریق برخی از پیچیده‌ترین ترس‌های روانی شناخته، تمرکز می‌کنند. علاوه‌بر این، در بازی یک سیستم اخلاقی مشابه با بازی بایوشاک (Bioshock) که در آن اعمال شما تعیین‌کننده‌ی پایان بازی است را در این اثر مشاهده خواهید کرد.

۴. Clock Tower 3

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۰۲

کلاک تاور ۳ آخرین بازی از این مجموعه‌ی به یاد ماندنی بود و استودیوی سان‌سافت در حال حاضر مالک این سری بازی است که مدت‌ها خبری از آن مشاهده نشده است. نسخه‌ی سوم که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، کابوس‌های ترسناک دختری ۱۴ ساله به نام آلیسا (Alyssa) را ​​دنبال می‌کند که در هنگام رویارویی با ارواح شیطانی به نام Entities می‌بیند. از آنجایی که او بخشی از دودمان خانواده‌ای است که به رودرز (Rooders) معروف است، وظیفه او است که جلوی آن‌ها را بگیرد. با اینکه ظاهر این بازی ممکن است خوش رنگ و لعاب باشد اما این یک بازی ترسناک است و در ایجاد تنش و ترس موفق عمل کرده است. در این میان هر رویارویی با دشمنان چالش‌برانگیز است چرا که هوش مصنوعی بالایی دارند.

موجودات تعقیب‌کننده به طور ناگهانی و بدون هیچ هشداری ظاهر می‌شوند که نوعی واقع‌گرایی را به جای برخورد‌های از پیش نوشته شده که امروزه در بازی‌های ترسناک دیده می‌شود ایجاد می‌کند. شما در بیشتر بازی با مخفی شدن یا استفاده از محیط اطراف به نفع خود، از دست این موجودات فرار می‌کنید و البته پس از گرفته شدن، فرار می‌تواند سخت باشد. ممکن است امروزه کنترل‌های این بازی قدیمی در نظر گرفته شود اما طرفداران این سبک که به دنبال تجربه‌ای ترسناک هستند، بهتر است که نیم نگاهی به این اثر داشته باشند.

۳. Haunting Ground

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۰۵

بازی Haunting Ground یک اثر در سبک ترس و بقا است که ماجرای دختر جوانی به نام فیونا (Fiona) را دنبال می‌کند که ربوده شده و به قلعه‌ای ترسناک برده شده تا با برخی از دیوانه‌ترین انسان‌های روی زمین روبرو شود. او باید هر کاری که می‌تواند برای فرار انجام دهد و در این روند رازی که قلعه را احاطه کرده است را کشف کند. این بازی به دلیل فضای وحشتناکی که هر کسی را می‌ترساند، تا به امروز یک اثر خوب و ماندگار باقی مانده است. جلوه‌های بصری و صداگذاری نیز به خوبی انجام شده است. بازی همچنین دارای یک همراه سگ ژرمن شپرد به نام هیویی (Hewie) است که به خصوص در هنگام مواجهه با تعقیب‌کنندگان مختلف در بازی برای بازیکن مفید خواهد بود. همانطور که پیشرفت می‌کنید، می‌توانید هیویی را نوازش کنید، با او بازی کنید و حتی به او دستور دهید.

این اقدامات پیوندی بین فیونا و هیویی ایجاد می‌کند که بعداً نقش مهمی در بازی ایفا می‌کند. در این میان بازی از نظر کنترل نیز عالی باقی مانده است و عناصر ترسناک حتی نسبت به استانداردهای امروزی نیز عالی هستند. به طور کلی اگر از طرفداران بازی‌های ترسناک با محوریت تعقیب و گریز هستید و می‌خواهید کمی چالش را تجربه کنید، این بازی پیشنهاد می‌شود.

۲. Resident Evil 4

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom Production Studio 4

سال انتشار: ۲۰۰۵

شاهکاری به نام رزیدنت اویل ۴ در سال ۲۰۰۵ یک تنه سبک ترس و بقا را دسخوش تغییر کرد و دوربین روی شانه را برای اولین بار در صنعت بازی معرفی کرد. این اثر به عنوان چهارمین نسخه از مجموعه‌ی جذاب و ترسناک کپ‌کام، سیستم دوربین ثابت و پس‌زمینه‌های از پیش رندر شده را حذف کرد و به جای آن یک سیستم دوربین پویا را انتخاب کرد که به بازیکنان اجازه می‌داد به طور کامل با محیط اطراف تعامل داشته باشند و در حالی که مهمات دیگر آن چنان کمیاب نمی‌شد، اکشن بازی بیشتر شده بود.

در این بازی ماموری به نام لیان کندی موظف می‌شود که دختر رئیس جمهور را از دست روستاییانی عجیب و غریب نجات دهد. او در این راه با دشمنان و موانع مختلفی روبرو خواهد شد که هر کدام از آن‌ها چالش خاص خود را ارائه می‌دهند. با اینکه دو دهه از انتشار بازی می‌گذرد اما هنوز هم تجربه‌ی این اثر جذاب است و نشان از مغز متفکر شینجی میکامی است. البته برای تجربه‌ی بازی می‌توانید به سراع بازسازی این اثر روی کنسول‌های مدرن نیز بروید.

۱. Silent Hill 2

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Bloober Team

سال انتشار: ۲۰۲۴

سایلنت هیل ۲ یک بازی ترسناک روانشناختی است که اثری ماندگار در صنعت بازی بر جای گذاشته است. این بازی داستان شخصیتی به نام جیمز ساندرلند (James Sunderland) را روایت می‌کند که نامه‌ای از همسرش مری دریافت می‌کند که از او دعوت می‌کند به شهر مرموز سایلنت هیل بازگردد. فضای بازی ظالمانه و ناآرام است و مه غلیظی شهر را فراگرفته و حسی دائمی از ترس را به بازیکن القا می‌کند. محیط‌ها اغلب تاریک، کلاستروفوبیک و پر از موجودات آزاردهنده هستند.

البته سایلنت هیل ۲ چیزی بیش از یک بازی ترسناک است. این بازی یک کاوش روانشناختی از اندوه، گناه، و روان انسان است. سفر جیمز در سایلنت هیل بازتابی از آشفتگی درونی اوست و هیولا‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شود جلوه‌هایی از عمیق‌ترین ترس‌ها و خواسته‌های او هستند. روایت بازی به طور کلی پیچیده و قابل تامل است و بازیکنان را مجبور می‌کند با شیاطین درونی خود روبرو شوند و ماهیت واقعیت را زیر سؤال ببرند. این بازی همچنین یکی از نمادین‌ترین دشمنان تاریخ بازی‌های ویدیویی یعنی کله هرمی را معرفی کرد. در نهایت گفتنی است که سایلنت هیل ۲ بازی‌های بی‌شماری دیگر را تحت تأثیر قرار داده است و همچنان یک اثر کلاسیک محبوب در بین طرفداران ترسناک است که توانایی آن در برانگیختن ترس واقعی در درون بازیکن، جایگاه آن را در تاریخ بازی مستحکم کرده است.

منبع: Altar of Gaming

