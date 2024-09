توسعه‌دهندگان کلیدی Immortals of Aveum به استودیوی جدید بنیان‌گذار راکستار می‌پیوندند

استودیوی Ascendant، توسعه‌دهنده Immortals of Aveum، در یک سال گذشته با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود. اکنون اعلام شده که حدود ۲۰ کارمند کلیدی از تیم توسعه‌دهندگان Immortals of Aveum به شرکت Absurd Ventures دن هاوسر پیوستند تا استودیوی جدیدی به نام Absurd Marin را تاسیس کنند. Immortals of Aveum یک بازی شوتر اول‌شخص فانتزی و […]