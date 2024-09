لیست بازیگران فیلم Regretting You مشخص شد

دیو فرانکو، آلیسون ویلیامز و بسیاری دیگر به لیست بازیگران اثر جدید جاش بودن، فیلم Regretting You، اضافه شده‌اند. عنوان Regretting You اقتباسی از رمان سال ۲۰۱۹ کالین هوور با همین نام خواهد بود. فیلم مذکور توسط بون کارگردانی خواهد شد. بود پیش از این برای مدیریت The Fault in Our Stars سال ۲۰۱۴ شناخته […]

لیست بازیگران فیلم Regretting You مشخص شد بابک بیانی ۱۷:۰۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

دیو فرانکو، آلیسون ویلیامز و بسیاری دیگر به لیست بازیگران اثر جدید جاش بودن، فیلم Regretting You، اضافه شده‌اند. عنوان Regretting You اقتباسی از رمان سال ۲۰۱۹ کالین هوور با همین نام خواهد بود. فیلم مذکور توسط بون کارگردانی خواهد شد. بود پیش از این برای مدیریت The Fault in Our Stars سال ۲۰۱۴ شناخته می‌شد. براساس گفته‌های سایت Deadline، دیو فرانکو و آلیسون ویلیامز در فیلم جدید بون همراه با مک‌کینا گریس و میسون تیمز حضور پیدا می‌کنند. انتظار می‌رود پروسه‌ی ساخت و تولید عنوان Regretting You، که در نهایت از طریق استودیوی Paramount Pictures عرضه خواهد شد، در بهار سال ۲۰۲۵ آغاز شود. منبع: Coming Soon

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Deadline, Paramount Pictures, کمپانی پارامونت

منبع متن: gamefa