بسته‌ی الحاقی رایگان آسترو بات امسال منتشر می‌شود؛ اسپیدران و بات‌های جدید

در حالی که کارگردان ذکر شده از هیچ مجموعه‌ای نام نبرد، تیتراژ پایانی آسترو بات احتمالا به بازیکنان بفهماند که باید انتظار چه چیزی را داشته باشند. این مصاحبه را می‌توان در کانال یوتیوب Quest Daily مشاهده کرد و اطلاعات مربوطه از حدود دقیقه‌ی شش شروع می‌شود. بقیه مصاحبه به این موضوع می‌پردازد که چگونه بازی برای گسترش ایده‌های اولیه‌ی نشان داده شده در Astro’s Playroom طراحی شده است و چگونه می‌توان آن را به یک تجربه‌ی جذاب تبدیل کرد. دوست گفته که او قصد داشته بازیکنان در هر سنی همان تجربه‌ای را داشته باشند که او در اولین بازی‌های ویدیویی داشت و این‌ایده‌ای است که مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. از آنجایی که آسترو بات در حال حاضر نمرات بسیار بالایی دریافت کرده و احتمالا نامزد بازی سال نیز خواهد بود، می‌توان گفت که استودیوی سازنده به اهداف خود دست یافته است.

کارگردان بازی همچنین اشاره می‌کند که این یک به روز‌رسانی کوچک خواهد بود که همچنین یک ویژگی اسپیدران و برخی مراحل چالش برانگیز جدید را به بازی اضافه می‌کند. در این میان، طرفداران این بازی همچنین می‌توانند انتظار داشته باشند که ربات‌های جدیدی را نجات دهند، ربات‌هایی که به‌ عنوان استراگ برای تعداد زیادی از مجموعه بازی‌های که سابقه‌ای با نام تجاری پلی‌استیشن دارند، عمل می‌کنند. برخی از این استراگ‌ها همچنین به عنوان کاستوم‌هایی عمل می‌کنند که آسترو می‌تواند به دلخواه بازیکن بپوشد.

علی رغم اینکه هنوز چیزی مشخص نیست اما به آثاری مثل اساسینز کرید (Assassin’s Creed)، استلار بلید (Stellar Blade)، Beyond Good & Evil، ریمن، Rise of the Ronin و موارد دیگر در تیتراژ پایانی اشاره شده است. در حالی که مشخص نیست که شخصیت‌های هر یک از آن‌ها به عنوان کاستوم در بازی گنجانده می‌شوند یا خیر اما این بدون شک برای برخی هیجان‌انگیز است. البته طرفداران برخی سری‌ها مانند سری فاینال فانتزی (Final Fantasy) متوجه شدند که چیزی برای نمایش از این سری در بازی آسترو بات وجود ندارد و از این بابت خوشحال نیستند کسانی که بازی Astro’s Playroom را انجام داده‌اند، ممکن است به یاد داشته باشند که شمشیر باستر شخصیت کلود (Cloud) در یکی از مراحل بازی وجود داشت.

در نهایت از آنجایی که بازی آسترو بات مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است، اگر به‌روزرسانی‌های اضافی برای سرمایه‌گذاری بر موفقیت آن وجود داشته باشد، چندان تعجب‌آور نخواهد بود. شاید در آن صورت طرفداران ربات‌های جذاب بیشتری را از بازی‌های تحسین‌شده‌ی مشابهی که در آینده اضافه می‌شوند، ببینند.

بازی آسترو بات در حال حاضر برای پلی‌استیشن ۵ در دسترس است.

منبع: Gematsu

نوشته بسته‌ی الحاقی رایگان آسترو بات امسال منتشر می‌شود؛ اسپیدران و بات‌های جدید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala