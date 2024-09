بازی جدید یاکوزا تا کمتر از یک هفته‌ی دیگر رونمایی خواهد شد

در این رویداد معمولا اطلاعات پروژه‌های جدید استودیو اعلام می‌شود. به عنوان مثال در سال گذشته و RGG Summit 2023، اطلاعات مختلفی در مورد ازی‌های جدید این مجموعه اعلام شد، از جمله تاریخ انتشار Like a Dragon: Infinite Wealth و تریلر داستانی آن. استودیوی RGG با اینکه آخرین بازی بزرگ خود را با نام Infinite Wealth در ژانویه ۲۰۲۴ عرضه کرده، اما به دلیل انتشار جریان تقریبا ثابتی از بازی‌های جدید شناخته شده است و استودیوی پرکاری محسوب می‌شود.

برای مثال، در پنج سال گذشته، این استودیو بازی‌های بازسازی یاکوزا ۴ و ۵، یاکوزا ایشین، Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، یاکوزا ۸، سه نسخه از مانکی بال . تعداد بازی دیگر را منتشر کرده که به طور کلی به ۱۲ عدد می‌رسد. این استودیو همچنین در جریان نینتندو دایرکت اخیر، پورت نینتندو سوییچ یاکوزا کیوامی را معرفی کرد. این پورت در ۲۴ اکتبر (۳ آبان) سال جاری، یعنی دقیقا یک روز قبل از اقتباس سریالی لایو اکشن این سری در آمازون پرایم منتشر می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد استودیو هنوز اخبار بیشتری برای طرفداران دارد که در رویداد RGG Summit اعلام خواهد کرد.

در حال حاضر مشخص نیست که این بازی جدید نسخه‌ی اصلی جدیدی در سری یاکوزا خواهد بود یا در نقش اسپین‌آف دیگری مانند Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name یا یک بازسازی دیگر مانند یاکوزا کیوامی عمل خواهد کرد. در هر صورت، با توجه به موفقیت زیاد نسخه‌ی هشتم، طرفداران با معرفی نسخه‌ی جدید این مجموعه خوشحال خواهند شد.

این رویداد به صورت زنده از طریق یوتیوب قابل مشاهده خواهد بود. البته بعید است که در این مراسم شاهد یاکوزا ۹ باشیم و احتمالا طرفداران باید مدت بیشتری منتظر معرفی این بازی بمانند.

منبع: Automaton

