ببینید؛ بردگیم جدید سایبرپانک ۲۰۷۷ در ۱۰ دقیقه هزینه‌ی ساخت خود را جمع‌آوری کرد

بازی رومیزی سایبرپانک ۲۰۷۷ در تاریخ ۳ سپتامبر (۱۳ شهریور) امسال در گیم‌فاند (GameFound) برای تامین بودجه قرار گرفت و بودجه‌ی هدف آن صدهزار دلار بود. این بازی رومیزی توسط شرکت Go On Board یعنی شرکتی که سازنده‌ی بازی‌های رومیزی موفق ویچر (The Witcher) بود، ساخته می‌شود. تا زمان نگارش این مقاله، این کمپین نزدیک به یک و نیم میلیون دلار از بیش از ۴۵۰۰ حامی جمع‌آوری کرده است و ۱۷ روز مانده به پایان رسیدن کمپین، توانست بیش از ده برابر هدف خود را بدست آورد. اکانت رسمی بازی نیز یک تریلر از این بازی رومیزی را در توییتر به اشتراک گذاشته است. این تریلر نگاهی اجمالی به نحوه‌ی اجرای بازی می‌دهد. از طرفی شخصیت‌های در حال حرکت در صفحه‌ی بازی نشان داده می‌شوند که توسط کارت‌های بازی، کتاب‌های راهنما و سایر قطعات بازی تحریک می‌شوند.

این بازی رومیزی ۱ تا ۴ بازیکن را به نایت سیتی می‌برد، تجربه‌ای که به عنوان یک بازی کوآپ اکشن تاکتیکی با ریتم سریع و گیم‌پلی داستان‌محور توصیف می‌شود. این بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا به‌عنوان شخصیت‌های مورد علاقه‌ی خود یعنی به جای جکی (Jackie)، پانام (Panam)، وی (V) یا جودی (Judy) بازی کنند. هر دور از بازی حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم طول می‌کشد، اما بازی نوید بیش از ۳۰ ساعت گیم‌پلی در کمپین و مأموریت‌های بی‌پایان از کلوپ شبانه‌ی معروف این بازی یعنی افترلایف (Afterlife) را می‌دهد. این بازی رومیزی از خود بازی ویدیویی منشعب می‌شود و یک لحظه‌ی کلیدی را تغییر می‌دهد تا داستانی کاملا جدید را در دنیای بازی ایجاد کند.

بازی رومیزی سایبرپانک ۲۰۷۷ با ۴ شخصیت قابل بازی، ۱۳ ماموریت، ۱۶ دشمن، یک باس و سیستم خلق ماموریت در افترلایف عرضه خواهد شد. همچنین شامل بسیاری قطعه‌ی طراحی شده زیبا، از جمله چندین برد ماموریت، توکن‌ها، ۳۴۸ کارت‌های بازی و غیره است. یک کتاب نقشه‌ی تمام رنگی از نایت سیتی ۳۰ صفحه‌ای حاوی اطلاعاتی در مورد بیش از ۵۰ مکان نیز وجود دارد.

با توجه به موفقیت اولیه‌ی کمپین، اولین بسته‌ی الحاقی نیز آشکار شده و بلافاصله حمایت شده است. این بسته، شخصیت مشهور بازی یعنی جانی سیلورهند (Johny Silverhand) را به این بازی رومیزی می‌آورد و یک مینیاتور به نسخه‌ی دلوکس، یک کارت اکشن، یک توکن و غیره اضافه می‌کند. این بسته برای طرفدارانی که از کمپین حمایت نکرده‌اند، به عنوان افزونه‌های پولی منتشر می‌شود. همچنین هر کسی که در روز اول از بازی پشتیبانی کند، یک هدیه‌ی انحصاری، یک نسخه از منتیس بلید به شکل مینیاتوری، یک کارت آی‌دی و دو کارت اکشن دریافت خواهد کرد. نسخه‌ی معمولی این بازی در زمان انتشار ۷۹ دلار قیمت خواهد داشت و نسخه‌ی دلوکس با اجزای اضافی و قیمت ۱۳۹ دلاری در دسترس خواهد بود.

گفتنی است که این دومین بازی رومیزی رسمی و دارای مجوز از سایبرپانک ۲۰۷۷ است. اولین بازی Cyberpunk 2077: Gangs of Night City – The Board Game نام داشت که توسط Cool Mini or Notساخته شد و تنها ۸۸۶ هزار دلار در کیک‌استارتر جمع‌آوری کرد. می‌توانید در ادامه ویدیوی منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: PCGAMER

نوشته ببینید؛ بردگیم جدید سایبرپانک ۲۰۷۷ در ۱۰ دقیقه هزینه‌ی ساخت خود را جمع‌آوری کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala