رولاند امریش بازسازی فیلم Lawrence of Arabia را می‌سازد

به تازگی اعلام شده است رونلاد امریش، که سابقه کارگردانی آثاری مانند The Day After Tomorrow و The Patriot را در کارنامه خود دارد، بازسازی فیلم Lawrence of Arabia را در قالب یک سریال سه فصلی می‌‌سازد. رولاند امریش از این بازسازی به عنوان پروژه‌‌ای که سال‌‌ها علاقه به ساخت آن دارد یاد کرده و […]