کمتر از دو ماه با اکران آخرین قسمت از سه‌‌گانه Venom فاصله داریم، بنابراین در ادامه مروری بر اطلاعات Venom: The Last Dance خواهیم داشت.

سونی پیکچرز در سال ۲۰۱۸ اولین فیلم از سه‌‌گانه Venom را اکران کرد، این فیلم بااینکه با استقبال متوسطی از سمت منتقدان مواجه شد، توانست فروشی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در باکس آفیس را تجربه کند که با توجه بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری این اثر، موفقیت بزرگی برای سونی محسوب می‌‌شد. سپس در سال ۲۰۲۱ فیلم Venom: Let There Be Carnage اکران شد که توانست موفقیت این فرنچایز را ادامه دهد. حالا در سال ۲۰۲۴ آخرین قسمت از سه‌‌گانه Venom با عنوان The Last Dance اکران خواهد شد.

آیا تاریخ اکرانی برای Venom: The Last Dance در نظر گرفته شده است؟

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

TOM HARDY, venom, Venom 3, Venom: The Last Dance

منبع متن: gamefa