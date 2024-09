تصاویری از نسخه فرعی سریال Doctor Who منتشر شد

به تازگی تصاویری از نسخه فرعی سریال Doctor Who منتشر شده که شخصیت‌های جدید و قدیمی را نشان می‌دهد. سریال The War Between the Land and the Sea نسخه‌ای فرعی از سریال «دکتر هو» است که توسعه و ساخت آن در جریان است و به تازگی نیز تصاویری از پشت صحنه آن منتشر شده که […]

به تازگی تصاویری از نسخه فرعی سریال Doctor Who منتشر شده که شخصیت‌های جدید و قدیمی را نشان می‌دهد. سریال The War Between the Land and the Sea نسخه‌ای فرعی از سریال «دکتر هو» است که توسعه و ساخت آن در جریان است و به تازگی نیز تصاویری از پشت صحنه آن منتشر شده که بخش‌های مختلف فیلم‌برداری و همچنین بازیگران حاضر در این سریال را نشان می‌دهد. این سریال تازه و نسخه فرعی از سریال «دکتر هو» با حضور کاراکترهای آشنایی خواهد بود که جنگی را علیه شیاطین دریایی بدنام به راه می‌اندازند. انکوتی گاتوا در سریال اصلی «دکتر هو» نقش شخصیت اصلی دکتر هو را بازی می‌کند و پانزدهمین دکتر هو در این مجموعه به شمار می‌رود. با اینکه این بازیگر در این نسخه فرعی حضور چندان مهم و پررنگی نخواهد داشت اما انتظار می‌رود که کاراکترها و چهره‌های آشنایی از آژانس UNIT در این سریال تازه حضور داشته باشند. حالا نیز تصاویری از پشت صحنه فیلم‌برداری این سریال منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Doctor Who, Ncuti Gatwa, The War Between The Land And The Sea

منبع متن: gamefa