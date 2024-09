برندگان جوایز امی ۲۰۲۴ مشخص شدند و سریال Shogun توانست یکی از جوایز اصلی این مراسم را کسب کند.

۷۶ مین مراسم امی برگزار شد و کمدین‌های پدر و پسر یعنی یوجین و دن لوی مسئولیت اجرای مراسم امسال را برعهده داشتند. در مراسم امسال، همانطور که انتظار می‌رفت، سریال Shogun محصول شبکه اف ایکس توانست جوایز بسیار زیادی را به دست بیاورد. دیگر سریال این شبکه یعنی سریال The Bear نیز توانست عملکرد خوبی داشته باشد.

نکته جالب توجه درباره مراسم امسال این است که این اولین سال در چندین سال گذشته است که مراسم امی بدون نامزدی یا برنده شدن سریال‌هایی همچون سریال Better Call Saul، سریال Game of Thrones، سریال House of the Dragon یا سریال Succession است. در ادامه فهرست کامل برندگان جوایز امی ۲۰۲۴ را مشاهده می‌کنید.

بهترین سریال درام

