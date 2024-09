تریلر جدیدی از فصل دوم انیمه solo leveling منتشر شد

انیمه Solo Leveling محبوب و پرطرفدار نگاهی کاملاً جدید از فصل دوم و در دست ساخت خود به طرفداران نشان داده است.

تریلر جدید، صحنه‌های جدیدی که تاکنون از جینوو سانگ دیده نشده را به نمایش می‌گذارد. این سریال در مراسم Aniplex Online Fest امسال پیش از آغاز جدید انیمه حاضر خواهد شد. عنوان Solo Leveling بود که اخبار مربوط به مراسم Aniplex Online Fest سال ۲۰۲۴ را با نگاهی هیجان‌انگیز به فصل دوم آن آغاز کرد. پیامی ویژه از مسئولین سریال همراه با اخبار انتشار فصل جدید منتشر شد. صداپیشه‌های شخصیت‌های سانگ جینوو و چا هی-این، تیتو بن و رینا اوئیدا، نیز در این مراسم حضور داشتند. این دو به طرفداران گفتند تا نگاهی به فصل بعدی Solo Leveling بیاندازند. تریلر جدید را میتوانید از طریق لینک پایین تماشا کنید.

البته به تازگی مشخص شده بود که دو اپیزود آغازین فصل دوم سریال Solo Leveling به صورت سینمایی اکران خواهند شد. این اکران در کشورهای کره و ژاپن اتفاق می‌افتند. در نظر داشته باشید که دو اپیزود مذکور در کشورهای دیگر نیز اکران خواهند شد. تاریخ اکران دوم هنوز مشخص نشده است. این اکران دو اپیزودی Solo Leveling ReAwakening نام دارد. اکران ReAwakening نسخه‌ی ویژه‌ای از فصل اول Solo Leveling را نیز در خود خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این سریال نیز به لیست عناوینی که نسخه‌ی کارگردان و ترکیب فیلمی انیمه‌ها قرار دارند، می‌پیوندد. پیش از این مشخص شده بود که فیلم Attack on Titan: The Last Attack نیز ساخته و منتشر خواهد شد.

فصل دوم Solo Leveling در ماه ژانویه‌ی سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.

