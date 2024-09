این بازی اکشن ماجراجویی با الهام از Funko Pop، توسط استودیوی ۱۰:۱۰ Games ساخته شد. بازیکنان به کارخانه Wonder Works دعوت می‌شوند تا دنیای مورد علاقۀ خود را نقطه شروع ماجراجویی قرار دهند و داستان هر مرحله را به پایان برسانند. در دنیایی که با الهام از فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، کمیک‌ها و بازی‌های ویدیویی خلق شده است، باید جلوی اقدامات شرورانه ادی فانکو، که رویای سلطه کامل را در سر پرورانده است، بگیرید.

Pop! دنیای وسیعی است که در گوشه و کنار آن ارجاعات مختلف به دنیاهای NBC دیده می‌شود؛ دنیاهایی چون Jurassic World، JAWS، Back to the Future، The Thing، Hot Fuzz، Chucky، Battlestar Galactica، Xena: Warrior Princess، The Umbrella Academy، Masters of the Universe، Invincible استودیوی Skybound و Mega Man™ شرکت Capcom.

آرتور پارسونز (Arthur Parsons)، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر نشریات ۱۰:۱۰ Games، در بیانیه‌ای اظهار داشت:

تیم کوچک ما با اولین بازی خود، یعنی Funko Fusion، به دستاوردهای فوق‌العاده‌ای دست یافت و بسیار به آن افتخار می‌کنیم. این یک ادای احترام بلندپروازانه، فرخنده و پرنشاط به فرهنگ Pop است. ساخت این بازی به شدت لذت‌بخش بود و به طور همزمان، روی فرهنگ استودیو نیز تاثیر زیادی داشت. Funko Fusion به تجلیل از طرفداران، داستان‌ها و شخصیت‌هایی که هرکدام به نحو خاصی برای ما دوست‌داشتنی هستند ساخته شد و از اینکه می‌توانیم آن را بالاخره در اختیار شما قرار دهیم، هیجان‌زده هستیم.

برای آشنا شدن با Funko Fusion، بازیکنان می‌توانند نسخۀ دموی بازی را از پلتفرم استیم دانلود و تجربه کنند که شامل اولین دنیای ترسناک با الهام از The Thing، ساخته Universal Pictures در سال ۱۹۸۲، خواهد بود. همچنین شخصیت‌هایی چون Mega Man، Freddy Fazbear (از Five Nights at Freddy’s) و He-Man (از Masters of the Universe) قابل بازی هستند.

Funko Fusion برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC در دسترس قرار دارد. نسخه‌های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان بازی در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۵ آبان ۱۴۰۳) و نسخه نینتندو سوییچ (به صورت دیجیتالی) در ماه دسامبر منتشر خواهند شد. باید اشاره کرد که نسخه فیزیکی بازی برای نینتندو سوییچ در ماه مارس ۲۰۲۵ در دسترس قرار می‌گیرد.