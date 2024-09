توسعه‌ی بازی‌های Control 2 و Mixtape تحت تاثیر فروپاشی شرکت آناپورنا قرار نمی‌گیرد

مدیر ارتباطات شرکت رمدی (Remedy) یعنی توماس پو‌ها (Thomas Puha)، اخیرا در رسانه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و توضیح داد که قرارداد این استودیوی فنلاندی برای بازی کنترل ۲ و پروژه‌های تلویزیونی آن با آناپورنا پیکچرز (Annapurna Pictures) بوده و ربطی به بخش بازی‌های ویدیویی این شرکت ندارد. این ظاهرا به این معنی است که آن‌ها تحت تأثیر فروپاشی اخیر قرار نگرفته‌اند. همچنین این استودیو بازی ذکر شده را خودش منتشر می‌کند و شرکت آناپورنا صرفا در بخش بودجه کمک خواهد کرد.

از طرف دیگر، دیوی وردن (Davey Wreden)، سازنده‌ی بازی The Stanley Parable تایید کرده‌ که پروژه‌ی بعدی او با استودیوی جدید Ivy Road یعنی بازی واندراستاپ (Wanderstop) نیز تحت تاثیر اتفاقات اخیر قرار نگرفته است. او در توییتی نوشت که همه چیز خوب است و هیچ چیز مانع انتشار این بازی نمی‌شود. گفتنی است که این بازی در اوایل سال جاری در رویداد بازی‌های تابستانی معرفی شد.

در همین حال، استودیوی Beethoven & Dinosaur که همچنین از آخرین پروژه‌ی خود با نام Mixtape در تابستان امسال رونمایی کرد، در پستی نوشت که ساخت این بازی ادامه دارد. مت نیول (Matt Newell)، توسعه‌دهنده‌ی بازی Lushfoil Photography Sim که آناپورنا ناشر آن است، بیانیه‌ای محتاطانه منتشر کرد و گفت که می‌توانید انتظار داشته باشید که این بازی تحت تاثیر شرایط پیش آمده قرار نخواهد گرفت، مخصوصا با توجه به اینکه ساخت بازی تقریبا کامل شده است. البته او در ادامه افزود که این خبر قطعا نشان‌دهنده‌ی یک ضرر است. در حال حاضر مشخص نیست چه اتفاقی برای بازی Blade Runner ۲۰۳۳: Labyrinth که توسط خود آناپرونا در حال توسعه بود می‌افتد.

گفتنی است که اکثر اعضای تیم آناپورنا دیروز پس از شکست مذاکرات با شرکت مادرش بر سر استقلال استعفا دادند. منابع گفته‌اند که هکتور سانچز (Hector Sanchez)، رئیس رسانه‌های تعاملی و جدید شرکت به توسعه‌دهندگان گفته است که این شرکت به قرارداد‌های موجود احترام می‌گذارد. علاوه‌بر آثار ذکر شده در بالا، هشت پروژه‌ی دیگر قرار است توسط آناپورنا منتشر شوند که شامل بازی Skin Deep ساخته‌ی Blendo Games، بازی Bounty Star از Dinogod، بازی Morsels از شرکت Furcula، بازی We Kill Monsters از استودیوی Glass Revolver، بازی The Lost Wild از Great Ape Games، بازی Ghost Bike از Messhof، بازی Forever Ago از استودیوی Third Shift و در نهایت بازی to a T ساخته شده توسط استودیوی Uvula می‌شود.

