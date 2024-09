فهرست تروفی‌های Lollipop Chainsaw RePop

فهرست تروفی‌‌های بازی Lollipop Chainsaw RePop منتشر شد. این عنوان شامل ۳۴ تروفی برونز، ۱۵ تروفی نقره‌ای و ۱ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Legendary Zombie Hunter۱۰۰% Complete! Thank you for playing! Zombie Hunter ApprenticeBuy a combo at Chop2Shop.Zom and use it. Unclean and UncoolDefeated Hazmat in Prologue. Zed’s Dead, […]